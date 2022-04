El director técnico interino de Vélez Sarsfield, Julio Vaccari, se mostró muy contento por la victoria de hoy sobre Lanús, 3 a 1 por la octava fecha de la Copa de la LPF, y dijo que "los chicos jugaron 'de 10'".

"Sólo tengo palabras de felicitación. Los chicos jugaron 'de 10', lo hicieron muy bien. Quizás nos faltó velocidad en la circulación, pero la idea era no tirar la pelota al campo de ellos, sino hacer un manejo de calidad", dijo el sucesor de Mauricio Pellegrino, que se alejó por los malos resultados.

"En el entretiempo vimos en video los espacios que ellos dejaban para que los ocuparan Pratto, Janson y Orellano. Por eso a Máximo Perrone lo ubicamos cerca del área, puede hacer mucho daño en ese lugar. Es un chico que puede jugar en varias posiciones", agregó el entrenador.

Vaccari destacó también el trabajo de Joel Soñora: "Es un volante ofensivo que tiene capacidad para recibir entre líneas, bien parado de 10, y para habilitar a los delanteros. Además posee una buena pegada".

MIRÁ TAMBIÉN El Vélez de Vaccari fue más agresivo y hundió a Lanús

Respecto de su posibilidad como DT del primer equipo, indicó: "Lo tomo como una gran oportunidad. Conozco mucho a los chicos porque trabajé con ellos. No me gusta mucho hablar, me gusta trabajar en el campo".

Consultado sobre el partido contra Estudiantes de La Plata por la Libertadores, que se jugará el jueves, Vaccari apuntó: "Todavía no vi nada sobre Estudiantes. Es complejo analizar antes el grupo de la Copa. Tenemos que jugar cada partido como si fuera el más difícil. No hay partido fácil". (Télam)