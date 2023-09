El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Italia por 96 a 17, por la cuarta fecha del Grupo A del Mundial de Rugby, celebrado en Francia, y quedó cerca de clasificar a cuartos de final.

El cotejo, que tuvo lugar en el estadio Parc Olympique Lyonnais de Lyon, fue parejo hasta el primer cuarto de hora, con un marcador de 10-3 favorable a los All Blacks, producto del try sellado por Will Jordan (6m. PT) y la conversión de Richie Mo'unga (8m. PT).

El penal anotado por el italiano Tommaso Allan (10m. PT) preveía un desarrollo menos apabullante, pero los oceánicos desplegaron todo su poderío y se fueron al descanso con un resultado 49-3.

En esa primera mitad, el resto de los puntos los firmaron los tries de Aaron Smith (17m., 27m. y 34m.), Mark Telea (19m.) y Ardie Savea (22m.y 45m.), además de otras seis conversiones de Mo'unga.

Durante la segunda mitad, el ahora escolta de Francia en el Grupo concretó la paliza con tries de Brodie Retallick (50m.), Dalton Papali'i (56m.), Dane Coles (61m. y 73m.), Damian McKenzie (67m.) y Anton Lienert-Brown (76m.), junto a otras dos conversiones de Mo'unga y cuatro de McKenzie.

Por su parte, los descuentos de los "Azzurri” fueron mediante tries de Ange Capuozzo (48m. ST) y Montanna Ioane (81m. ST), más conversiones de Allan y Paolo Garbisi.

Con este triunfo, Nueva Zelanda, cuarto en el ranking mundial, alcanzó el segundo lugar de su grupo, con 10 puntos, tras comenzar el certamen con un traspié frente a Francia (13-27), líder con 13 unidades.

Los All Blacks buscarán la clasificación el jueves cuando enfrenten a Uruguay (16.00 hora argentina) en su último partido de la fase de grupos.

Por su parte, Italia, undécimo en el ranking global, hará lo propio frente al seleccionado local el viernes 6 de octubre (16.00).

La Copa Mundial de Rugby continuará mañana con tres encuentros, entre los que se destacan el de Argentina-Chile por el Grupo D, en el Estadio de la Beaujoire, de Nantes (10.00 hora argentina).

Luego, se enfrentarán Islas Fiji con Georgia (12.45), por el Grupo C, y Escocia frente a Rumania, por la Zona B (16.00). (Télam)