El azuleño Federico Delbonis, rival este martes de Juan Martín Del Potro en la ronda inicial del Argentina Open, subrayó hoy que lo que vive el tandilense "no se lo desea ni a su peor enemigo", en alusión a que -acosado por las lesiones- transita el final de su carrera tenística, con apenas dos torneos en su horizonte.

"Lo que vive Del Potro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. No esperaba su mensaje, no quiero que sea su último partido, me gustaría que haya Juan Martín para rato", expresó "Delbo", uno de los mejores amigos del tandilense en el circuito.

El tenista nacido en Azul hace 31 años atendió a los medios en la sala de prensa del Buenos Aires Lawn Tennis Club, escenario del ATP porteño, y se refirió al partido excluyente que propone la ronda inicial que lo tendrá como protagonista junto a "Delpo".

"Jugar con Juan Martín será especial, aunque hubiera venido igualmente al partido a verlo ante otro rival, pero ahora el rol será diferente. Espero que el público juegue un papel importante para que realmente sea una fiesta y que pueda disfrutarlo plenamente", añadió el zurdo jugador, ubicado actualmente en el puesto 41 del ranking mundial.

Del Potro, relegado al puesto 757 de la ATP debido a una inactividad prolongada motivada por una seria lesión en la rótula derecha que requirió cuatro cirugías, reaparecerá luego de 965 días ante Delbonis, al que superó la única vez que estuvieron frente a frente, en la edición de Indian Wells 2017 por 7-6 (7-5 en tie break) y 6-3 en un cruce de la segunda ronda.

El partido, altamente emotivo por tratarse de la gira de despedida de "Delpo", provocó que se agotaran las entradas disponibles para el martes.

Delbonis, quien acumula 12 participaciones consecutivas en el Argentina Open, no es un rival más para Del Potro, ya que ambos ganaron los tres puntos en la histórica victoria sobre Croacia del 27 de noviembre de 2016, cuando la Argentina protagonizó la hazaña en Zagreb y superó a los balcánicos por 3-2 para alzar la Copa Davis por única vez en su historia.

"Sé que no voy a encontrar la mejor versión de Juan Martín, pero esa llama que él viene alimentando va a hacer que posiblemente haga cosas que no tenía pensado que le saldrán en el último tiempo. Capaz que con todo el entorno, la euforia y las ganas se va a liberar de muchas cosas", añadió Delbonis.

El ganador del cruce entre "Delpo" y "Delbo" jugará en los octavos de final ante el vencedor de la eliminatoria que animarán el cordobés de Jesús María Juan Ignacio Londero (139) y el español Pablo Andújar (73). (Télam)