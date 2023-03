El presidente de Independiente, Fabián Doman, le abrió hoy la puerta a una posible salida del entrenador, Leandro Stillitano, dependiendo del resultado del sábado contra Colón de Santa Fe como local, por la octava fecha de la Liga Profesional.

"Leandro no viene de otra actividad que no sea el fútbol, él mismo sabe la situación que hay y la situación que hay es de números, que hablan por sí mismos. Si nos ponemos a analizar cómo se llegó a esto, hay un montón de expectaciones", contó el directivo en una nota con Radio Génesis.

"Stillitano lo toma así. Es un chico que quiere mucho al club. Es un profesional extraordinario, hablar con él 2 o 3 veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él, pero sería una gran pena que no siga", afirmó.

Además, el experiodista y conductor admitió que no se puede tener "tan sólo" siete puntos sobre 21 en juego aunque reconoció que "no todo puede ser impecable en sólo cinco meses de gestión".

Independiente solamente derrotó en la primera fecha a Talleres en Córdoba (1-0) y acumula seis partidos sin triunfos (cuatro empates y dos derrotas).

Por último sacó pecho de su conducción y apuntó: "Mucha gente no quería venir porque Independiente no pagaba los sueldos y nosotros los pudimos regularizar recién en enero. Iván Marcone me contó que lo llamaban de otros clubes y le preguntaban si Independiente pagaba".

“Nosotros hicimos un mercado de pases pensando en que este equipo tiene que rendir económica y deportivamente. Aclaro esto porque, sino, parece que vino cualquier cosa a Independiente”, destacó.

El "Rojo" recibirá el sábado a Colón de Santa Fe desde las 19 en el estadio Libertadores de América, con las vueltas de Luciano Gómez y Damián Pérez tras recuperarse de las lesiones.

Sin embargo, el entrenador, que se jugaría el puesto en el partido, buscará una variante para Sergio Barreto, expulsado ante Barracas Central. (Télam)