El flamante técnico de Rosario Central, Leandro Somoza, afirmó este mediodía en su presentación que lo primero que tiene que lograr es "el orden y la tranquilidad para bajar la ansiedad".

"Lo primero que tenemos que lograr es el orden y la tranquilidad para bajar la ansiedad y que el jugador sepa que puede tomar una decisión porque atrás va a tener un compañero que lo respalde, así como va a tener dos o tres opciones de pase", aseveró.

Somoza, en conferencia de prensa ofrecida en el predio de Arroyo Seco, agregó que "lo principal para aceptar este ofrecimiento fue la calidad del plantel de Central, con jugadores con sentido de pertenencia, entre los que hay varios referentes que volvieron al club, más los chicos que se suman. Y eso es lo más lindo: que un jugador joven juegue al lado de su ídolo".

Acerca de la implementación del doble turno de entrenamiento, respondió que "me gusta el doble turno porque es fundamental el conocimiento, los más difíciles son los dos primeros días y fueron muy buenos, pero no me gusta el doble turno para salir a correr a la ruta. Es lo mismo que cuando dicen que un equipo 'no corre', a lo mejor corre pero mal, entonces tenemos que correr bien para conseguir los resultados".

En cuanto a la posición de los hinchas ante un entrenador poco conocido, aseguró que "eso es relativo y el mejor ejemplo es Scaloni (Leonel), que cuando asumió todos decían 'no dirigió nada', la cuestión es lo que uno aprendió y cómo lo desarrolla".

Ante la consulta sobre quién será el capitán de Central, comentó que "es algo que no me puse a pensar. Aquí hay seis o siete referentes del club que pueden conducir al equipo y además al equipo no lo conduce ni lo maneja sólo el capitán, también hay capitanes sin cinta".

Somoza se refirió a la expectativa de los simpatizantes de Central por este nuevo proceso y subrayó que "sé lo que significa venir a jugar a la cancha de Central, por eso le pido a la gente que baje la ansiedad porque lo más importante es el orden".

"Somos un cuerpo técnico ordenado en todo y eso es muy importante en el fútbol. Vamos a ser un equipo ordenado para mantener el arco en cero, pero también vamos a llegar con gente al ataque. El primer desafío es Tigre, que está arriba nuestro y tenemos la posibilidad de descontarle para entrar a los play off".

(Télam)