El defensor de Banfield Alejandro Maciel reconoció como meritorio e “importante” el hecho de que “el equipo sigue mejorando”, tras la victoria alcanzada en la noche del sábado ante Lanús por 1-0, en uno de los clásicos de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF).

“Lo importante es que el equipo sigue mejorando y eso nos permite estar más aliviados”, expresó el zaguero misionero, de 26 años, uno de los valores destacados del equipo del DT Julio Falcioni en el triunfo ante el ‘Granate’.

Maciel diseñó un buen rendimiento junto a su compañero de zaga, Aarón Quirós, en el éxito que le permitió al ‘Taladro’ alejarse de la zona roja del descenso.

“Por suerte fui encontrando mi nivel, de a poco. Fui autocrítico conmigo mismo cuando no me tocó estar y ahora que me están saliendo las cosas quiero estar siempre” dijo el jugador surgido en las divisiones formativas de Boca Juniors al programa partidario ‘La Previa de Banfield’ (105.9).

MIRÁ TAMBIÉN Centro Español perdió con El Porvenir pero se mantuvo puntero del Segundo Torneo de la D

Tras el éxito logrado en el clásico, Banfield reúne 10 unidades en la zona A de la Copa de la LPF y permanece, por el momento, fuera del lote de clasificados para los play offs, que definirán el título de la competencia.

Sin embargo, el equipo de Falcioni continúa sumando en la tabla global y ahora acumula 40 puntos en la general.

El próximo rival de Banfield será Arsenal (último en la tabla de los promedios) este lunes 9, a las 18.00, en Sarandí, por la octava fecha del certamen. (Télam)