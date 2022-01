El mediocampista argentino Giovani Lo Celso quedó hoy afuera del clásico de Londres ante Chelsea por decisión del entrenador de Tottenham, el italiano Antonio Conte.

El rosarino no fue convocado ni siquiera para estar entre los suplentes y aclaró en su cuenta oficial de Instagram que no fue por un problema físico ya que se siente "muy bien".

"Con respecto a las preguntas que he recibido quiero aclarar que estoy 100% en buenas condiciones físicas. No tengo ningún problema y me siento muy bien. Le deseo lo mejor a mi equipo en el derbi de hoy", escribió Lo Celso en una historia publicada antes del partido.

El mediocampista campeón de América con Argentina no está en la consideración de Conte y luego de esta ausencia podría buscar una salida del club antes del cierre del libro de pases del próximo 31 de enero.

Lo Celso volvió a Inglaterra lesionado luego del superclásico Argentina-Brasil de mediados de noviembre en San Juan y desde que está a disposición solo fue titular en dos partidos: uno por Copa FA y otro por Copa de Liga.

En medio de la incertidumbre por su futuro, el rosarino viajará en las próximas horas hacia Buenos Aires para sumarse a la concentración del seleccionado argentino con vista a los partidos ante Chile en Calama, el 27 de enero y Colombia en Córdoba, el 1 de febrero. (Télam)