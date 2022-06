Liverpool se adjudicó esta tarde el torneo Apertura de la primera división del fútbol de Uruguay, al derrotar por 1 a 0 a Fénix, en partido correspondiente a la decimoquinta y última fecha.

En el estadio Belvedere de Montevideo, el equipo local, que dirige el DT Jorge Bava, se llevó la victoria con un gol de penal convertido por el centrodelantero Gonzalo Carneiro (Pt. 49m.).

De este modo, el elenco 'negro-azul' llegó a los 32 puntos en la tabla, producto de 10 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, con 21 tantos a favor y solamente 8 en contra.

Liverpool consiguió –además- su quinto título a lo largo de la historia del fútbol profesional uruguayo. Los anteriores fueron Torneo Relámpago 1968; Intermedio 2019; Supercopa Uruguaya 2020 y Clausura 2020.

Nacional, que perdió durante la última jornada, debió conformarse con el segundo puesto, a 4 unidades del campeón. El conjunto del Parque Central cayó hoy ante Danubio, por 2-1, en un encuentro en el que tuvo superioridad numérica durante casi 80 minutos.

El argentino Emmanuel Gigliotti (ex Boca Juniors, Colón, Independiente, Atlético Tucumán, All Boys y San Lorenzo) arrancó desde el vamos con Nacional, que terminó 11 contra 9, por las expulsiones de Rafael Haller y Ribair Rodríguez (ex Belgrano de Córdoba y Boca Juniors), según indicó 'Tenfield'.

Además, Rentistas superó por 1-0 a Defensor Sporting. Los encuentros adelantados arrojaron los siguientes marcadores: Peñarol 0-Cerro Largo 1; Deportivo Maldonado 0-Albion 0; Cerrito 1-Plaza Colonia 1; Montevideo City Torque 0-River Plate 0.

Principales posiciones: Liverpool 32 puntos (campeón); Nacional 28; Deportivo Maldonado 27; Peñarol 26; Boston River y Danubio 24. (Télam)