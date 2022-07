El argentino Lisandro Martínez se convertirá en nuevo futbolista de Manchester United de Inglaterra por 55 millones de libras esterlinas (65 millones de dólares estadounidenses), en lo que será la transferencia más cara de un defensor nacional en la historia de este deporte.

La llave de su arribo a los "Reds" resultó el entrenador, Erik ten Hag, que lo conoce de Ajax de Países Bajos e insistió para que la oferta se estire a 50 millones de libras más otros 5 atados a diferentes variables. De esta forma, Manchester United le ganó la pulseada al Arsenal de Londres, otro de los fuertemente interesados.

La venta más cara hasta el momento era la de Nicolás Otamendi cuando pasó de Valencia (España) a Manchester City (Inglaterra) por 45 millones de dólares en 2015.

El periodista italiano Fabrizio Romano, referente en noticias sobre el mercado de pases europeo, comunicó en su cuenta de Twitter que Martínez saldrá de Ajax -que lo quiso retener y no lo consiguió- y firmará su contrato hasta junio del 2027 con los ingleses.

Romano, con 10 millones de seguidores, también explicó: "El acuerdo es total y la reunión llevada adelante el miércoles en Amsterdam resultó clave".

Manchester United será así el nuevo destino de Martínez, que se convertirá en el octavo argentino en vestir estos colores detrás de Juan Sebastián Verón, Sergio Romero, Marcos Rojo, Carlos Tevez, Ángel Di María, Gabriel Heinze y el juvenil Alejandro Garnacho, quien se encuentra en el club en la actualidad y con 18 años ya fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección.

La idea de Manchester United es contar con Martínez, de 24 años, cuanto antes y que se sume a la pretemporada que está llevando adelante el plantel en Australia, donde goleó a Liverpool (4-0) y Melbourne City (4-1) en encuentros amistosos.

Martínez vistió las camisetas de Defensa y Justicia y Newell's Old Boys de Rosario en Argentina, y en ambos, como en Ajax, se destacó en su posición, más allá de su acotada altura (1.75 metros). La clave es su firmeza a la hora de marcar, su capacidad de salto y su fineza para salir jugando por abajo desde el fondo, herramienta importante en el fútbol actual.

Además, el defensor mostró versatilidad para posicionarse como lateral izquierdo por momentos o como segundo central y hasta puede cumplir en la zona media centro.

Por otro lado, Manchester United confirmó en horas de la mañana la llegada del danés Christian Eriksen, quien luego de su problema cardíaco durante la Eurocopa del 2021 se destacó en este semestre con la camiseta de Brentford, al que salvó del descenso con su alto nivel.

Eriksen, de 30 años, registró 52 goles y 71 asistencias en 237 partidos jugados en Inglaterra, tanto con su último club como con Tottenham.

“He visto el trabajo de Erik en Ajax, y sé el nivel de detalle y preparación que tiene. Es un entrenador fantástico. Tras hablar con él y aprender más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, me entusiasmé aún más por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones, así que este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”, dijo el danés en la presentación.

“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”, concluyó. (Télam)