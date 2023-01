El defensor central campeón del Mundo, Lisandro ´Licha´ Martínez, fue homenajeado por el Manchester United en la previa del encuentro ante el Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League y, además, exhibió su medalla de campeón al público de los ´Diablos rojos´. El oriundo de Gualeguay, que retornó esta semana a los entrenamientos en Manchester, tuvo su momento especial en Old Trafford cuando los ´Diablos rojos´ realizaron un homenaje para el campeón del Mundo en la previa del partido ante el Bournemouth por la fecha 19 de la Premier League donde el ex Defensa y Justicia se encontró entre los suplentes. Ni bien ingresó Martínez, el estadio -que contó con banderas argentinas en la tribuna- estalló en aplausos y ovaciones para el ex defensor del Ajax que, al entrar al campo de juego, se encontró con el reconocimiento de sus compañeros y del árbitro del encuentro, Michael Salisbury, mientras el ex Newell´s le mostraba al público su medalla dorada de campeón mundial. En poco tiempo, los aficionados del equipo de Erik ten Hag le han tomado un gran cariño a Martínez, que disputó cinco partidos en la Copa del Mundo en Qatar, se consagró campeón en dicha competición y, en menos de un año, se convirtió en una de las piezas claves del Manchester United. AMP/AMR NA