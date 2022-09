El delantero y capitán de Sarmiento de Junín, Lisandro López, confirmó hoy su continuidad en el club por una temporada más, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente Fernando Chiofalo.

"Orgulloso de poder continuar un año más en esta institución. Soy de la zona, me siento muy cómodo en la ciudad. Tengo a mi familia de sangre en Junin y me siento muy a gusto. Me gusta la tranquilidad", manifestó "Licha" López, según consignó la cuenta Sarmiento de Junín En Datos, vía Twitter.

"Estoy en un buen momento. Mi intención era ayudar al club de donde me toque durante este año. Tuve la posibilidad de participar bastante, me siento muy bien", señaló el ex Racing Club.

"Sólo tengo palabras de agradecimiento y ganas de poder ayudar en lo que se pueda para que Sarmiento sea cada vez mejor. Estoy seguro que sarmiento viene haciendo las cosas bien. Es un club organizado, que tiene mucho por crecer. Siempre hay cosas por mejorar en todos los aspectos", indicó "Licha".

El experimentado delantero de 39 años, firmó la renovación de su contrato, junto con Chiofalo, y posó con la camiseta de Sarmiento, cuya dorsal lucía con el año 2023, acompañado de su nombre.

Sarmiento realizó hasta el momento una buena cosecha de puntos en la Liga Profesional de Fútbol (28) que le permitieron alejarse de la zona de descenso y soñar con la posibilidad de obtener una plaza en la próxima Copa Sudamericana. (Télam)