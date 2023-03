El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, remarcó hoy que, si bien no se va a "terminar nunca de festejar" la consagración en Qatar, "la pelota corre y hay que seguir", por lo que los objetivos del conjunto albiceleste son "competir y no relajarse" de cara a los próximos compromisos

"Es difícil explicar que está bueno festejar pero a la vez había que preparar el partido. A nosotros nos gusta competir y se vio, eso es lo más importante para lo que viene. No vamos a terminar nunca de celebrar y me parece justo y merecido que todo el país pueda disfrutar de la Selección", expresó Scaloni en conferencia de prensa después de la aplastante goleada sobre Curazao en el estadio Madre de Ciudades. Y agregó: "En este caso tocó Santiago del Estero pero me hubiese gustado que sea en cada punta del país. Pero como digo siempre, la pelota corre y hay que seguir. Creemos que no hay rival chico, tenemos el ejemplo del primer partido del Mundial. Da igual quién sea porque respetamos la camiseta que llevamos puesta". En es línea, el entrenador continuó: "Los objetivos son siempre los mismos, competir y no relajarse nunca. Últimamente el fútbol nos ha premiado pero hay veces que no lo hace. Esa es la idea que todos tenemos en la cabeza". Respecto al capitán Lionel Messi y a los 102 goles que alcanzó con la camiseta del seleccionado, respondió: "Espero que sean más y se merece todo el reconocimiento. Está bueno que haya sido en suelo argentino, tiene otro valor". Consultado por Giovani Lo Celso y Nicolás González, que volvieron a jugar luego de perderse el Mundial por sus lesiones, indicó: "Se sabe que hubiesen estado en la lista si no hubiera pasado nada. Son dos jugadores importantes que estuvieron en todo el ciclo. Más allá de que merecían estar en el festejo, optamos por que jueguen por lo que nos pueden aportar en la cancha"

En relación al futuro, Scaloni sostuvo: "Tenemos futbolistas para elegir, hoy han venido 34. La base está y seguirá estando, depende de ellos no relajarse. No es fácil jugar estos partidos y las ganas de todos se pudieron ver. Es importante el rival pero más lo es cómo afrontamos los encuentros". Por otra parte, el DT recordó a José Andrada, el niño salteño que lo hizo llorar durante el homenaje de la Conmebol: "Yo me emocioné por cómo él hablaba y por la historia que contó de su pueblo, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Alguna vez estuvimos en su lugar y con la ilusión de vestir la camiseta de Argentina". FG/GAM NA