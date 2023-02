El argentino Lionel Messi destacó la obtención del trofeo premio The Best como mejor jugador del Mundo tras remarcar que este año "fue una locura" para él, pero aseguró que "el premio más deseado ya lo había ganado y era el Mundial". El astro rosarino tomó la palabra luego de ser reconocido como el mejor futbolista del 2022 y señaló: "Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con (Karim) Benzema, que no está acá, y (Kylian) Mbappé. Los dos tuvieron un año grandísimo. Es un honor volver a estar en la gala y ser el ganador". Además, el campeón del Mundo con la Selección argentina -al que se lo vio relajado en comparación a otras galas- puso a la conquista en Qatar como lo más importante: "El premio más deseado ya lo había ganado y era el Mundial. Conseguí el gran premio que todo jugador quiere. El Mundial era el único que me faltaba y ese era mi sueño". El jugador del Paris Saint Germain se tomó un minuto para reconocer a sus competidores, los franceses Benzema y Mbappé, en esta terna: "Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores con Benzema, que no está acá, y Mbappé". El ex Barcelona agradeció a sus compañeros de la "Albiceleste" que también fueron reconocidos en el evento: "Quiero agradecer a mis compañeros porque hoy estamos acá con Lionel Scaloni y el "Dibu" (Emiliano Martínez). Estamos en representación de Ellos

Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, Scaloni". Por último, y en un tono de broma para con sus hijos, se despidió mandando a dormir a Mateo y Thiago: "Les mando un beso enorme a mis hijos, Mateo y Thiago que están mirando y vayan a dormir ya". AMP/GAM NA