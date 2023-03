El astro argentino Lionel Messi volvió hoy a referirse a la final del Mundial Qatar 2022 que ganó con la Selección argentina, al definirla como "algo impresionante", mientras que también ponderó la actuación de su entonces rival y actual compañero en el Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé

El rosarino, en charla con las redes oficiales del PSG, recordó la final de la Copa del Mundo en la que se consagró campeón con Argentina y destacó el partido de su compañero en el club parisino: "Fue una final de infarto. Una locura como se dio el partido. El partido que hace Kylian, siendo protagonista de tres goles en una final y no poder ser campeón fue algo impresionante

Pero bueno, él ya la ganó y sabe lo que es ser campeón del Mundo". "Fue una hermosa final para el mundo del fútbol y ahora lindo también poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer grandes cosas" añadió el ex Barcelona sobre el ex Mónaco. Luego, el máximo goleador con la "Albiceleste" describió lo que fue la consagración mundial: "Fue algo impresionante. Fue muy lindo todo lo que me tocó vivir. Es difícil de explicar también, porque es un sueño de toda la vida el cual pudimos hacer realidad y compartir con la gente de Argentina". "Esperábamos que fuese una locura pero no tanto como fue la realidad. Es un momento que va a quedar por el resto de nuestra vida, para nosotros que tuvimos la suerte de jugarla y para toda la Argentina" concluyó el delantero de 35 años

