El capitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Messi, sumó esta noche un nuevo trofeo a sus vitrinas al adjudicarse el Olimpia de Oro, premio que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos como reconocimiento a la excelencia en el deporte argentino. Messi también se llevó el Olimpia de Oro digital, el cual votan los cibernautas en la web.

El premio de Oro fue recibido por el vicepresidente de la AFA, Marcelo Achile, ya que el capitán del elenco albiceleste está en Rosario con su familia.

La entrega de los Premios Olimpia 2022, que se realizó en el salón Fresno del Golden Center, tuvo a Messi nuevamente ganador de este galardón, ya que lo había logrado el año pasado y en 2011.

De esta manera, "La Pulga" alcanzó al tenista Guillermo Vilas (1974, 1975 y 1977) y al boxeador Santos "Falucho" Laciar (1982, 1983 y 1984) como los máximos ganadores del Olimpia de Oro contra dos que consiguieron entre otros Diego Maradona (Fútbol), Roberto De Vicenzo (Golf), Gabriela Sabatini (Tenis), Emanuel Ginóbili (Básquetbol) y Juan Martín Del Potro (Tenis). Asimismo, Messi es el deportista que más veces ganó un Olimpia de Plata, con 15 logos, y superó así a Liu Song que tenía 14 en tenis de mesa.

Entre los principales ganadores de la noche aparecen Leonel Pernía en automovilismo tras haber ganado el campeonato de TC 2000; Gabriel Deck en básquetbol, luego d su paso por los Oklahoma City Thunder de la NBA; Fernando "Puma" Martínez en boxeo, al coronarse campeón del mundo de los Supermoscas IBF; y Adolfo "Poroto" Cambiaso (nieto) en Polo, luego de la obtención del Abierto Argentino de Palermo junto a su padre Adolfito y de llegar a 10 de hándicap sobre el cierre de este año -el más joven en hacerlo, con 16 años-.

En tanto, la ex tenista Gabriela Sabatini se llevó el Olimpia de Brillantes a la trayectoria, mientras que hubo un reconocimientos a deportistas y ex deportistas que fueron combatientes en la Guerra de Malvinas al cumplirse este año 40 años del conflicto bélico. Entre ellos estuvieron Ever Moriena (Triatlón), Rubén Carballo (Boxeo), Gabriel Massei (Automovilismo), Luis Escudero (Fútbol), Omar De Felippe (Fútbol) y Raúl ronco (Ajedrez).

Otros homenajes fueron para el plantel de la Selección argentina de hockey sobre césped femenino, "Las Leonas", campeón del mundo en 2002; los bicampeones del fútbol argentino de San Lorenzo en 1972; la Selección argentina de voleibol masculino, que en 1982 consiguió el tercer puesto del mundial disputado en Buenos Aires, en la que fue la mejor ubicación en la historia.

También hubo una mención especial para el ex futbolista Francisco "Pancho" Sá por ser el jugador que más Copas Libertadores obtuvo, con seis, cuatro de las cuales fueron con Independiente y dos con Boca.

La siguiente es la lista de ganadores: OLIMPIA DE ORO: LIONEL MESSI. Ajedrez: Claudia Amura. Atletismo: Franco Florio. Automovilismo: Leonel Pernía. Básquetbol: Gabriel Deck. Béisbol: Exequiel Talevi. Billar: Ricardo Diéguez. Bochas: Guillermo Montemerlo. Boxeo: Fernando Martínez. Canotaje: Agustín Vernice. Cestoball: María Belén Ladogana. Cheerleading: Martina Ortíz Catinot. Ciclismo: Nicolás Tivani. Deportes Universitarios: Micaela González. Deportistas por la Diversidad: Martín Aita. Deportistas Transplantados: Hernán Sachero. Deportes de invierno con proyección internacional: Tiziano Gravier. Equitación: Damián Ancic. Esgrima: Isabel Di Tella. Esquí Náutico: Eugenia de Armas. Fútbol: Lionel Messi. Fútbol Talla Baja: Facundo Rojas. Futsal: Matías Edelstein. Gimnasia: Daniel Villafañe. Golf: Augusto Núñez. Handball: Leonel Maciel. Hockey sobre Césped: Agustina Gorzelany. Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero. Judo: Agustín Gil. Karate: Diego Ojeda. Lucha: Agustín Destribats. Motociclismo: Joaquín Poli. Natación: Macarena Ceballos. Pádel: Franco Stupaczuk. Patín: Ken Kuwada. Pato: Tomás Heally. Pelota: Facundo Andreasen. Pentathlon Moderno: Severo Lima. Pesas: María Luz Casadevall. Polo: Adolfo "Poroto" Cambiaso (N). Racquetball: Valeria Centellas. Remo: Sonia Baluzzo. Rugby: Emiliano Boffelli. Softbol: Huemul Mata. Squash: Leandro Romiglio. Surf: Santiago Muñiz. Taekwondo: Lucas Guzmán. Taekwondo ITF: Sabrina Mai. Tenis: Francisco Cerúndolo. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes. Tiro: Federico Gil. Tiro al vuelo: Matías Sinatra. Triatlón: Luciano Taccone. Turf: Francisco Goncalves. Voleibol: Agustín Loser. Yachting: Luciana Cardozo. -Deportes adaptados: Natación: Iñaqui Basilof. Atletismo: Antonella Ruiz Díaz. Básquetbol: Silvia Linari. Canotaje: Ariel Atamañuk. Ciclismo: Micaela Barroso/María José Quiroga. Esquí Alpino: Enrique Plantey. Fútbol: Ángel Deldo. Judo: Rocío Ledezma. Remo: Luis Alberto Salas. Taekwondo: Juan Samorano. Tenis de Mesa: Giselle Muñoz. GAM NA