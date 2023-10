Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023, el octavo de una brillante colección que inició en el año 2009 y tuvo continuidad en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, en una ceremonia que se desarrolló en el Théâtre du Châtelet de París.

Detrás del "diez" argentino quedaron el noruego Erling Haaland (segundo) y el francés Kylian Mbappé (tercero).

"Quiero agradecer a todos los que votaron y compartir con mis compañeros y cuerpo técnico de la selección, porque esto es un regalo para todos, ya que sin ellos nada de esto hubiese sido posible, y para Argentina por supuesto. Y muy especialmente quiero compartirlo con Diego -Maradona- en el día de su cumpleaños. Esto es para vos, donde quieras que estés", fueron las primeras palabras del rosarino.

"Hoy me toca estar desde otro lado. Estuve muchos años viniendo a esta gala, pero ahora veo jóvenes como Kylian -Mbappé- y Erling -Haaland- que no tengo dudas que van a acceder pronto a este premio", agregó.

MIRÁ TAMBIÉN La próxima carrera del Top Race V6 será en Río Cuarto

"Nunca soñé llegar a tanto, lo dije muchas veces, estuve en el mejor club y en el mejor equipo del mundo y he pasado mucho malos momentos con la selección, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y de conseguir la Copa América y el Mundial, que era lo único que me faltaba", dijo suelto y muy genuino.

El mejor futbolista del mundo y capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 llegó a esta gala como el gran favorito a ganar el premio máximo.

De esta manera Lionel Messi suma ahora su octavo Balón de Oro y muy por detrás aparecen el portugués Cristiano Ronaldo, con 5; los neerlandeses Johan Cruyff y Marco Van Basten y el francés Michael Platini, todos con 3.

A las 16.20, hora argentina, el rosarino pisó la alfombra roja acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, los niños que luego subieron al escenario para compartir allí arriba con él por primera vez las mieles de otra jornada gloriosa e inolvidable .

MIRÁ TAMBIÉN Villarreal derrotó como visitante a Granada en el cierre de la fecha en España.

Y una hora después el ex futbolista marfileño Didier Drogba, quien se desempeñó como conductor estrella junto a la periodista francesa Sandy Heribert, hizo el anuncio de la nueva consagración de Lionel Messi.

Los otros premios entregados en esta velada y sus ganadores, en este orden, fueron los siguientes:

* Trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años): Jude Bellingham (Borussia Dortmund-Selección Inglaterra-Real Madrid)

* Premio Sócrates (futbolista con iniciativas de ayuda de acción social): Vinicius Jr. (Real Madrid)

* Distinción Lev Yashin (Mejor arquero): Emiliano Martínez (Selección Argentina-Aston Villa)

* Trofeo Gerd Müller (Goleador): Erling Haaland (Manchester City)

* Mejor club Fútbol Femenino: Barcelona de España

* Mejor club Fútbol Masculino: Manchester City (Inglaterra)

En tanto, la catalana Aitana Bonmatí (Barcelona y Selección España) se adjudicó el Balón de Oro Femenino y aseguró que tiene a las "mejores" a su lado.

También hubo un emotivo espacio para el recuerdo de tres glorias del futbol fallecidas, como la reciente del inglés Bobby Chartlon, el español Luis Suárez Miramontes y el brasileño Pelé, que al igual que Maradona, nunca pudo ganar un Balón de Oro porque en sus épocas de futbolistas no se entregaban a jugadores que no hubiesen nacido en Europa.

Por eso el primer argentino en ganar este trofeo antes que Messi fue Enrique Omar Sívori en 1961, pero recién cuando se nacionalizó italiano y ya hacía rato que la venía "rompiendo" en la Juventus.

Dentro de la lista de los 30 futbolistas que pasaron por la alfombra roja y conformaron el ránking oficial, también figuraron hoy los argentinos campeones del mundo Julián Alvarez (7), Emiliano Martínez (15 y ganador de la distinción como mejor arquero) y Lautaro Martínez (20).

Para definir la elección votaron periodistas especializados de los primeros 100 países que aparecen en el ranking FIFA bajo un criterio que reunió estas cuatro consignas:

* Actuación individual

* Carácter decisivo e impactante del contrincante

* Aspecto colectivo y cantidad de títulos acumulados

* Clase de jugador y sentido de juego limpio.

El "10" argentino también se llevó como regalo el tradicional premio de un lujoso reloj marca Purnell. Y lo más valioso, el sempiterno reconocimiento del mundo del fútbol, a los 36 años, aunque no es el más veterano en acceder a este galardón. Ese privilegio le corresponde al inglés .Stanley Matthews, que lo obtuvo en 1956 con 41 años. (Télam)