Liniers venció esta tarde como visitante en su propio estadio a Deportivo Paraguayo por 3 a 0 y se mantiene en lo alto del torneo de la Primera de fútbol, tras comenzar con tres partidos la séptima fecha.

El encuentro se jugó en el estadio Juan Antonio Arias, de Liniers, donde Paraguayo actúa habitualmente como local, y los tantos de la "Topadora" fueron marcados por Franco Méndez (6m. PT), de tiro penal, Juan Kirzner (15m. ST) y Exequiel Ortiz (45m. ST).

Con el triunfo, Liniers llegó a las 15 unidades y aventaja a por 2 a Sportivo Barracas, que esta tarde venció como local en el estadio de Deportivo Morón a Atlético Lugano por 3 a 0, gracias a las anotaciones de Pablo Negro Villareal (41m. PT), Ezequiel Juárez (3m. ST) y Thiago Grandis (45m. ST).

En tanto en el otro partido jugado hoy Yupanqui le ganó como visitante a Puerto Nuevo 2 a 1.

La séptima fecha de la Primera D, se completará mañana desde las 15, con estos partidos:

Central Ballester vs. Defensores de Cambaceres, en estadio de Atlas; Deportivo Muñiz vs. Centro Español, en el cancha de Deportivo Malvinas de Escobar ; y Juventud Unida vs. Argentino de Rosario, en la estadio de Municipal de Pilar.

Posiciones: Linies 16 unidades; Sportivo Barracas 14; Yupanqui 13; Defensores de Cambaceres 12; Juventud Unida y Centro Español 9; Atlético Lugano 8; Puerto Nuevo 7; Argentino de Rosario y Central Ballester 6; Deportivo Paraguayo; y Deportivo Muñiz 1. (Télam)