El ex goleador inglés y actual comentarista de fútbol Gary Lineker elogió al delantero de la Selección argentina Lionel Messil, uego de su brillante actuación ante Croacia, que le dio el boleto al elenco albicelestea la final del Mundial Qatar 2022. El británico fue categórico al defender su visión sobre el argentino en su cuenta de Twitter: "¿Todavía hay debate? Pregunto por el GOAT". "GOAT", que en inglés también significa "cabra", reúne las iniciales de "greatest of all time", es decir, el mejor de todos los tiempos. La frase de Lineker se dio ni bien la Albiceleste convirtió el 3 a 0 en una jugada magistral del rosarino por la banda derecha hasta ingresar al área rival -gambeteó a la defensa rival-, en donde tiró el centro atrás para que Julián Álvarez solo tenga que rematar al arco. Otro elogio de Lineker para Messi. El partido de Messi fue a la talla del mejor jugador de todos los tiempos

Este martes por la tarde convirtió un tanto de penal y dio una asistencia, además de ser determinante para el equipo no solo en el juego, sino también en la recuperación. Con un tono sarcástico, ya que suele deshacerse de elogios para el capitán de la Selección, Lineker tuiteó previamente: "Puede que haya dicho esto antes, pero Messi es bastante bueno". FGB/GAM NA