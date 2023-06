Racing no podrá contar con cuatro futbolistas clave para el partido en el cual visitará esta lunes a Instituto en Córdoba que será importante ya que buscará los tres puntos para escaparse de la zona baja de la tabla de posiciones del torneo de la Liga Profesional y cortar una racha negativa de cinco partidos sin poder ganar de visitante, con tres derrotas y dos empates. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón, en Alta Córdoba, por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional, el árbitro principal será Silvio Trucco mientras que en el VAR lo acompañará Germán Delfino. Después de volver a ganar en Avellaneda ante Banfield por 2 a 0 y la derrota en el Maracaná frente a Flamengo por la Copa Libertadores, el entrenador Fernando Gago armará el equipo que visitará a Instituto sin tres jugadores debido a que se irán con sus respectivas selecciones para disputar la fecha FIFA de amistosos: el arquero Gabriel Arias a Chile, Matías Rojas -quien no está jugando por problemas contractuales- a Paraguay y el delantero Paolo Guerrero a Perú. De ellos, solo uno venía jugando en el primer equipo, Arias, quien será reemplazado por el rafaelino Matías Tagliamonte. El zaguero Leonardo Sigali tampoco podrá jugar debido a un desgarro que sufrió en Brasil, por lo que Jonathan Galván irá en su lugar. La probable formación de Racing es: Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Jonathan Galván, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Nicolás Oroz, Aníbal Moreno, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero y Baltasar Rodríguez. Por el lado de Instituto, la salida de Lucas Bovaglio y la llegada de Diego Dabove fue de lo más relevante en estos días, ya que la goleada por 4 a 1 ante Rosario Central lo dejó en zona de descenso en los promedios y peligra su continuidad en la máxima categoría. El ex técnico de Huracán hará su debut en el banco de suplentes frente a Racing. La probable formación de Instituto es: Jorge Carranza; Juan Franco, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi o Franco Watson, Nicolás Linares, Gastón Lodico; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. KDV NA