Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció esta noche la incorporación del zaguero argentino Zaid Romero, con miras al arranque de la competencia en el fútbol de Primera División de Ecuador.

El defensor, de 22 años, procede de Godoy Cruz de Mendoza, aunque durante el último semestre militó en Villa Dálmine, en la Primera Nacional de fútbol.

De este modo, el jugador se suma a una nómina que ya cuenta en sus filas con sus compatriotas Adrián Gabbarini (ex Independiente), Lucas Piovi (ex Arsenal) y Lucas Villarruel (ex Huracán).

En tanto, Liga Deportiva Universitaria continuará “haciendo gestiones” para sumar otros futbolistas argentinos. En carpeta figuran el atacante Matías Tissera (Platense), el defensor Brian Luciatti (Tigre) y el arquero Marcos Ledesma (Defensa y Justicia), según indicó el sitio ‘Ecuagol’.

En otro orden, el técnico rafaelino Gabriel Schurrer (ex Mitre de Santiago del Estero) arribó hoy a territorio ecuatoriano para hacerse cargo de Deportivo Cuenca. (Télam)