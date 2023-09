Liga Deportiva Universitaria, de Quito, de Ecuador, dirigida por el argentino Luis Zubeldía eliminó esta noche como visitante a San Pablo, de Brasil, al vencerlo por penales, 5 a 4, luego de perder 1 a 0 (había ganado 2-1 en la ida) y se clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana en la que será rival de Defensa y Justicia.

El conjunto dirigido por el argentino Luis Zubeldía llegaba al Estadio Morumbi con una ventaja de 2 a 1 conseguida en el partido de ida.

Desde el comienzo, el equipo local, que alineó al delantero argentino Jonathan Calleri como titular, se plantó en ofensiva, pero encontró la resistencia de los visitantes.

Liga de Quito respondió con contrataques protagonizados por el delantero ecuatoriano Jhojan Julio, figura y autor de un tanto en la primera contienda.

MIRÁ TAMBIÉN Fluminense del goleador argentino Cano a semifinales ante Inter del Chacho Coudet

En la segunda mitad, San Pablo acentuó su dominio, obligado a buscar la igualdad en el global y favorecido por la expulsión del mediocampista ecuatoriano Alexander Alvarado, quien efectuó un fuerte planchazo sobre volante brasileño Alisson, a los 3 minutos.

Poco después, el mismo Alisson estrelló un disparo en el palo, mientras Calleri falló la definición de un centro que lo encontró en el área chica.

A los 21m. del complemento, el entrenador Dorival Silvestre Júnior decidió el ingreso del mediocampista colombiano James Rodríguez, quien fue poco gravitante en el desarrollo del juego.

Después de buscarlo durante toda la noche, San Pablo convirtió el único tanto del partido mediante un potente cabezazo del defensor ecuatoriano Robert Arboleda, surgido de un córner, a los 32m. del complemento.

MIRÁ TAMBIÉN El tenista Sebastián Báez pasó a tercera ronda y es el único argentino que sigue en el US Open

Tras la igualdad 2 a 2 en el global, la serie se definió a través de los penales, donde se impuso el conjunto de Zubeldía por 5 a 4, con conversiones de los argentinos Lisandro Alzugaray, mediocampista ex Newell’s, y Mauricio Martínez, defensor ex Racing y Unión de Santa Fe.

Además, en la visita fueron titulares los nacionales Ezequiel Piovi, volante ex Arsenal de Sarandí, y Facundo Rodríguez, defensor ex Temperley y Guillermo Brown de Puerto Madryn.

El único penal fallado de la serie estuvo a cargo de James Rodríguez, quien desvió su remate por encima del travesaño.

Liga de Quito se medirá ante Defensa y Justicia por las semifinales del torneo, jugando el partido de ida en Ecuador y el de vuelta en Argentina.

En el otro encuentro disputado esta noche, Fortaleza venció como local a América Mineiro por 2 a 1 y cerró la serie con un global de 5 a 2 que lo clasificó a semifinales de Copa Sudamericana, donde enfrentará a Corinthians.

El duelo brasileño de entrenadores argentinos resultó en una cómoda victoria para el conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda, aunque los primeros 10 minutos fueron favorables a América MG, dirigido por Fabián Bustos, quien plantó un equipo ofensivo para revertir el resultado de la ida, donde perdió 3 a 1 como local.

Pasado el ímpetu del comienzo, los de Vojvoda recuperaron el dominio del partido y llegaron al tanto inicial mediante un centro de Tinga y un cabezazo de Guilherme (22m. PT), quien ya había convertido un doblete en la ida.

El complemento transcurrió con un dominio casi total del conjunto local. Vojvoda optó por los ingresos del delantero argentino Imanol Machuca y del atacante brasileño Thiago Galhardo, con el objetivo de liquidar la serie.

El segundo tanto llegó a los 21m. del complemento, gracias a un potente zurdazo del volante brasileño Marinho, quien tras una atajada del arquero visitante, Matheus Cavichioli, tomó el rebote y cerró la clasificación.

A los 30m. de la segunda etapa, ingresó en Fortaleza el delantero argentino Silvio Romero -ex Independiente y Lanús-, por su compatriota Juan Lucero -ex Vélez Sarsfield-, quien fue titular junto a los nacionales Emanuel Brítez -defensor, ex Unión de Santa Fe e Independiente- y Tomás Pochettino -volante ofensivo, ex River Plate y Defesa y Justicia-.

Por su parte, en América MG fue titular el defensor argentino Esteban Burgos, ex Rosario Central y Talleres de Córdoba. La visita se despidió del certamen con un gol de mediocampista brasileño Breno Cascardo, a los 44m. del complemento.

Las semifinales de la Copa Sudamericana se disputarán las semanas del 27 de septiembre y el 4 de octubre, con partidos de ida y vuelta. Los cruces serán entre Defensa y Justicia y Liga Universitaria de Quito, y Fortaleza frente a Corinthians.

Los equipos que pasen a la final jugarán un partido único el 28 de octubre en el estadio Centenario, de Montevideo. (Télam)