Libertad, de Paraguay, a cargo del director técnico argentino Daniel Garnero y arbitrado por su compatriota Facundo Tello, cayó esta noche frente a Bragantino por 2 a 0, en el estadio Nabi Abi Chedid, de la ciudad de Bragança Paulista (San Pablo, Brasil), en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana 2021.

Artur, uno de los mejores delanteros actuales del fútbol brasileño, resultó el artífice principal del éxito local; primero porque tras una muy hábil maniobra envió el centro pasado para que Ytalo marcara de cabeza la apertura (Pt, 29m), y luego, en otra llamativa acción en el área visitante, su tiro se desvió en el brazo del lateral izquierdo Leonel Vangioni (ex River Plate y Newell's Old Boys).

El consecuente tiro penal fue ejecutado por el propio Artur para cerrar el marcador cuando transcurrían apenas 5 minutos del complemento.

Lo polémico sucedió sobre el final, cuando se jugaba tiempo adicionado, Luan (reemplazó al destacado extremo derecho brasileño) convirtió el tercero para Bragantino, que tras varios minutos de intervención del VAR, le fue anulado debido a que en la jugada previa la pelota se desvió al pegar en el árbitro Tello, quien había dejado continuar la maniobra porque el vencedor había mantenido la posesión del balón. Terminó con un bote a tierra.

A todo eso, en la primera etapa Libertad debió sustituir al volante Héctor Villalba (argentino nacionalizado paraguayo; ex San Lorenzo), que salió lesionado.

Además, Garnero lo presentó como titular al zaguero Alexander Barboza (ex River, Independiente y Defensa y Justicia) y al lateral derecho uruguayo Camilo Mayada (ex River Plate); más el ingreso durante el segundo capítulo del legendario delantero local Óscar 'Tacuara' Cardozo (con paso por Newell's Old Boys). A la vez que en el conjunto paulista actuó desde el inicio el extremo izquierdo Tomás Cuello (ex Atlètico Tucumán).

La revancha de esta llave se jugará el próximo miércoles 29 en Asunción.

Mientras que mañana a las 21.30, en Montevideo, se enfrentarán Peñarol y Atlético Paranaense, de Brasil, en la ida de la otra llave de las semifinales. (Télam)