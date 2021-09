Libertad, de Paraguay, visitará mañana a Bragantino, de Brasil, en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana de fútbol a celebrarse en el estadio Nabi Abi Chedid de la Braganca paulista.

El cotejo se jugará este miércoles desde las 19.15 con el arbitraje del argentino Facundo Tello y el desquite tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, el miércoles 29 de septiembre.

La restante semifinal se jugará el jueves próximo, a las 21.30, entre Peñarol de Uruguay ante Athlético Paranaense de Brasil, en el estadio Campeones del Siglo de Montevideo, con desquite previsto en Coritiba el 30 de septiembre.

Libertad cuenta en su plantel con los argentinos Lionel Vangioni (ex Newell's y River), Alexander Barboza (ex River, Defensa y Justicia e Independiente) y Bautista Merlini (ex Platense y San Lorenzo), así como con el chileno Marcelo Díaz y el paraguayo Lorenzo Melgarejo (ambos ex Racing).

El equipo paraguayo ganó el Grupo F (Goianense de Brasil, Newell's de Argentina y Palestino de Chile) y posteriormente eliminó a Junior (Colombia) en octavos de final y a Santos (Brasil) en cuartos.

Por su parte, Bragantino, dirigido por Mauricio Barbieri, tiene en su plantel al argentino ex Atlético de Tucumán Tomás Cuello, y al delantero ecuatoriano Jan Hurtado, a préstamo de Boca Juniors.

El equipo paulista fue primero en el Grupo G, con Emelec de Ecuador, Talleres de Argentina y Deportes Tolima de Colombia, y dejó en el camino a Independiente del Valle (Ecuador) en octavos y a Rosario Central en cuartos.

+ Probables formaciones +

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Gabricio Bruno, Natan y Edimar Fraga; Raúl y Lucas Evangelista; Artur, Praxedes y Tomas Cuello; Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Libertad: Martín Silva; Camilo Mayada, Diego Viera, Alexander Barboza y Lionel Vangioni; Héctor Villaba o Marcelo Díaz, Hugo Martínez, Daniel Bocanegra, Ramón Martínez y Lorenzo Melgarejo; Carlos Ferreira. DT: Daniel Garnero

Cancha: Nabi Abi Chedid, de Bragantino.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina.

Hora de inicio: 19.15

TV: ESPN. (Télam)