Boca y River disputarán este domingo una nueva edición del Superclásico y, si bien son 101 los jugadores que vistieron ambas camisetas, habrá tres que tendrán la oportunidad de decir presente en la Bombonera en la séptima fecha de la Copa de la Liga.

Por el lado de River, son dos los futbolistas con pasado en el "Xeneize", pero ninguno estaría en el campo de juego desde el arranque del partido.

Se trata del experimentado defensor Jonatan Maidana, que se despediría del Superclásico, y del delantero Facundo Colidio, quien arribó en este mercado de pases después de surgir de las Juveniles del "Xeneize" pese a que no llegó a debutar en la Primera División, ya que emigró al Inter de Italia con 17 años

River - Boca, Superclásico

En cuanto a Boca, el único integrante del plantel que comanda Jorge Almirón que jugó en River es el lateral izquierdo Marcelo Saracchi, quien llegó en el último receso proveniente del Levante de España.

"Tenía mucha ilusión de venir. Cuando recibí el llamado, no dudé mucho. Mi pasado es mi pasado, no lo voy a negar ni borrar Estoy donde yo decidí estar", expresó Saracchi al firmar su contrato, por lo que ahora tendrá la posibilidad de enfrentarse a su ex club. FG/LG/PT NA