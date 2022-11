(Enviados especiales).- El delantero Robert Lewandowski marcó hoy uno de los goles del seleccionado de Polonia en la victoria sobre Arabia Saudita por 2 a 0, que encendió la pelea por la clasificación en el Grupo C de Qatar 2022.

La estrella de Barcelona convirtió el segundo gol polaco a los 37 minutos del segundo tiempo y se destapó justo antes de enfrentar a la Argentina en la tercera y última fecha de la fase de grupos.

El mediocampista Piotr Zielinski había abierto el marcador a los 39' de la primera parte y el arquero Wojciech Szczesny le atajó un penal clave a Salem Aldawsari, uno de los verdugos de la Argentina, a los 46' de la misma etapa inicial.

En el estadio Education City, Polonia se hizo fuerte, alcanzó los 4 puntos tras el empate sin goles en el estreno contra México y el próximo martes 29 a las 16.00 enfrentará a la Argentina en el estadio 974.

Arabia Saudita, que tenía la posibilidad de clasificarse con una victoria, quedó con 3 unidades y ahora se jugará todo contra México, el mismo día y a la misma hora, en el estadio Lusail.

En un partido entretenido, Polonia se llevó demasiado premio pero construyó su victoria a partir de la efectividad y de las atajadas de Szczesny, quien detuvo un penal clave justo antes del entretiempo.

El cierre perfecto fue el gol de Robert Lewandowski, quien había aportado una asistencia en el primer gol y se encargó de sellar el triunfo con su primer gol en Mundiales luego de cinco partidos y el mal trago por el penal fallado contra México.

El ex Bayern Múnich y actual futbolista "culé" aprovechó un error en la defensa saudita y definió suave ante la salida del arquero Alowais.

Luego del sorpresivo triunfo sobre la Argentina, el equipo árabe salió a la cancha con una camiseta de Yasir Alshahrani, quien debió abandonar la concentración en Qatar tras la dura fractura de mandíbula que sufrió durante el partido del pasado martes.

Además, el capitán Salman Alfaraj quedó afuera del banco de suplentes por la lesión en la tibia que lo obligó a ser reemplazado antes del entretiempo.

Polonia, a su vez, presentó tres cambios con respecto al empate sin goles contra México en el estreno.

El más destacado fue el ingreso del delantero Arkadiusz Milik, jugador de Juventus, para acompañar a Robert Lewandowski en el ataque.

El equipo europeo juega con una línea de cuatro defensores de los cuales Matty Cash, es el que más se suma al ataque.

Por delante surge una doble contención con Krystian Bielik y Grzegorz Krychowiak y para la generación de juego se reparten el frente de ataque Piotr Zielinski, Przemyslaw Frankowski y Milik para nutrir al punta de referencia Lewandowski.

La intención del entrenador Czeslaw Michniewicz es salir jugando desde el arquero Szczesny y así empezó la jugada del primer gol.

El arquero de Juventus la abrió para el lateral derecho Cash que combinó con Frankowski y llegó al fondo para tirar el centro atrás para Lewandowski, quien no pudo definir de primera pero antes de que la pelota se vaya le dio el pase a Zielinski que definió con un fuerte e inatajable remate.

Apenas cuatro minutos después, a los 43', el árbitro brasileño Sampaio recibió una llamada del VAR (a cargo del canadiense Drew Fischer) por un posible penal de Bielik sobre Alshehri. Tras el chequeo, cobró penal para Arabia Saudita.

El delantero Aldawsari, uno de los verdugos de la Argentina en el debut, se hizo cargo pero Wojciech Szczesny, uno de los futbolistas más experimentados de Polonia con más de 350 partidos en ligas europeas, se lució con una doble tapada para salvar la ventaja.

Primero atajó el penal ejecutado por el 10 árabe abajo a su derecha y en el rebote le sacó un remate muy complicado a Sami Alnajei.

El arquero también respondió bien ante un disparo de Kanno al inicio del partido y cuando su equipo defendía el 1-0 también apareció para atajarle una pelota complicada a Aldawsari adentro del área chica.

Pese a la embestida de Arabia Saudita, Polonia tuvo otras dos situaciones claras para ampliar el marcador antes del gol de Lewandowski con un cabezazo al de Milik y otro del propio capitán.

-Síntesis-

Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior y Bartosz Bereszynski; Krystian Bielik y Grzegorz Krychowiak; Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Przemyslaw Frankowski; y Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Mohammed Alburayk, Abdulelah Alamri, Ali Albulayhi y Saud Abdulhamid; Sami Alanjei, Abdulelah Almalki y Mohammed Kanno; Feras Albrikan, Saleh Alshehri y Salem Aldawsari. DT: Hervé Renard.

Goles: en el primer tiempo, 39m. Piotr Zielinski (P). En el segundo tiempo, 37m. Robert Lewandowski (P)

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Nawaf Alabid por Alanjei (AS); 17m. Jakub Kaminski por Zielinski (P); 19m. Sultan Alghannam por Alburayk (AS); 25m. Krzysztof Piatek por Milik (P); 35m. Abdulrahman Alobud por Almalki (AS), Nasser Aldawsari por Alshehri (AS) y 45m. Hatan Bahbri por Alabid (AS).

Amonestados: Kiwior, Cash, Milik (P); Almalki, Alamri (AS)

Incidencia: en el primer tiempo, 46m. Szczesny (P) le atajó un penal a Aldawsari (AS).

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Estadio: Education City.

(Télam)