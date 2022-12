(Por Fernando Bianculli, enviado especial) Cumplida la mitad de Qatar 2022, al menos media docena de estrellas del fútbol mundial ya se despidieron sin pena ni gloria, encabezadas por el delantero polaco Robert Lewandowski, uno de los que no tendrá revancha en la máxima competencia FIFA.

El delantero de 34 años, con célebre pasado en Bayern Múnich de Alemania, registrará en el balance de su carrera un considerable déficit en la Copa del Mundo.

Después de haber completado su paso por Rusia 2018 (tres partidos) sin goles, el actual futbolista de Barcelona llegaba a Qatar con un gran presente pero lejos estuvo de las expectativas creadas.

Su experiencia en Medio Oriente se inició con mal paso cuando falló un penal ante México (0-0) que pudo significar la victoria en el debut. A su primer tanto mundialista, en la segunda fecha con Arabia Saudita, le siguió una decepcionante tarea con Argentina, en el partido del duelo individual simbólico con Lionel Messi.

En octavos de final con Francia (1-3), el ganador del premio FIFA The Best 2020 y 2021 tampoco dio la talla y quedó expuesto al festejar un gol testimonial, de penal, en el noveno minuto de descuento.

Es justo reponer que Lewandowski, máximo anotador histórico de la selección polaca, integra un equipo limitado y con poca ambición, algo que ha llevado a replantearse su futuro en la nacional.

"Necesito ser feliz jugando y obviamente lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no me gusta, no hay tanta alegría. Muchos factores influirán en mi decisión", contestó tras la eliminación en el Mundial.

En el orden de decepciones, le siguen dos figuras de Bélgica, tercero en Rusia, número 2 del ranking FIFA y despedido de esta copa en primera ronda, con apenas un gol en tres juegos.

Parte de ese fracaso se explica en el bajo rendimiento de Kevin De Bruyne, cerebro del Manchester City de Pep Guardiola, y en la calamitosa actuación de Romelu Lukaku.

El mediocampista (31), capitán del exequipo dirigido por el español Roberto Martínez, jugó la totalidad de los encuentros sin apuntar un tanto ni una asistencia.

Lukaku (29), presente en dos encuentros y con apenas el 30% de minutos disputados, quedó señalado como mayor responsable de la temprana eliminación, al fallar cuatro goles increíbles en el segundo tiempo del condenatorio 0-0 frente a Croacia.

El atacante, que supo formar una temible dupla con Lautaro Martínez en Inter (2019-2021), regresó esta temporada al club italiano sin poder recuperar su nivel por continuas lesiones musculares.

Su última imagen en el estadio Ahmad bin Ali lo mostró lleno de frustración, golpeando el banco de suplentes, consciente de haber arruinado las chances de su equipo en la Copa del Mundo.

El alemán Thomas Müller (33), campeón en Brasil 2014, fue el referente de una Alemania que volvió a naufragar como pasó hace cuatro años. En su cuarto Mundial, el futbolista de Bayern Múnich presentó una pobre planilla de 3 partidos, 0 gol y 0 asistencia.

Su último tanto en la competencia se remite a 8 de julio de 2014, la tarde del histórico 7-1 a Brasil en el Mineirao, en el partido previo a la final ganada frente a Argentina en el Maracaná.

Tampoco fue bueno el torneo del uruguayo Luis Suárez (35), lo que marcó una amarga despedida de la "Celeste". Sus lágrimas al final de la victoria ante Ghana, insuficiente para clasificar por el agónico triunfo de Corea del Sur frente a Portugal, resumen su frustración.

El "Pistolero" completó su cuarto Mundial sin dar el presente en la red y perdió la ocasión de igualar Oscar Míguez como el máximo anotador de Uruguay en la historia de la competencia.

Con menores responsabilidades, arribaron el galés Gareth Bale y el serbio Dusan Tadic, otros miembros del grupo de futbolistas que intentarán olvidar rápidamente la experiencia en el emirato. (Télam)