El ex marcador lateral izquierdo de Boca Juniors, Agustín Sández, de 22 años, reconoció hoy que les preguntó "a (Guillermo) 'Pol' (Fernández) y al 'Pulpo' (Diego González) por Rosario Central", durante su presentación como refuerzo junto al volante ofensivo paraguayo Giovanni Bogado, en una conferencia de prensa organizada en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco.

"Me dieron las mejores referencias y me dijeron que venía a un lindo club, que lo aproveche", contó Sández.

"El lunes hablamos algo con (el director técnico) Miguel (Russo), básicamente sobre lo que nos va a pedir desde lo futbolístico, movimientos tácticos y dónde nos va a utilizar. Las expectativas siempre son las mejores, pensando en pelear lo más alto y clasificar a copas internacionales", declaró Sández, quien fue dirigido en Boca por el entrenador "canalla".

"Tomo de la mejor manera este desafío, el de llegar al club más grande del interior. Es algo lindo, el hincha de Central es increíble y por eso estoy con muchas ganas y espero hacerlo de la mejor manera", advirtió el defensor.

MIRÁ TAMBIÉN La FA le quitó la sanción a Alexis Mac Allister por su expulsión ante el Bournemouth

Respecto de su estado físico, Sández reconoció que no llega "con tanta continuidad. Pero estoy muy bien físicamente porque venía entrenando. Si el técnico lo dispone, ya estoy a disposición para jugar".

Sández también habló a su relación especial con Russo, el entrenador que lo hizo debutar en primera división, en 2021. "Siempre le voy a estar agradecido a Miguel por la oportunidad que me dio de jugar en primera. Me toque jugar o no, siempre voy a tirar para adelante", confió Sández, quien anticipó que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de marcador central.

Por su parte, el volante ofensivo paraguayo Giovanni Bogado, de 21 años, que viene de jugar en Ameliano de la primera división guaraní, confió que "la ilusión en lo personal es la de hacer bien las cosas y darle lo mejor al club".

"Fue todo muy rápido cuando surgió la posibilidad de Central y me dijeron de la chance que había ni lo dudé, porque sé que se trata de un club que siempre compite, con una gran hinchada. Soy un volante mixto, que le gusta pisar las dos áreas. Me gusta ayudar a mis compañeros y como todo jugador llegar a hacer goles", sintetizó.

El jugador reconoció que el desafío de pasar de la liga de su país al fútbol argentino "es muy grande", aunque valoró que se trata de "un lindo paso para cumplir los objetivos personales".

Bogado llega en ritmo, según contó, ya que estaba en plena competencia con Sportivo Ameliano y deslizó que habló con su compatriota, el "Coyote" Alan Rodríguez: "Me dijo que venía a un club grande y que me iban a tratar muy bien", remarcó. (Télam)