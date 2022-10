Leonel Pernía, con Renault Fluence, se consagró campeón anticipado del TC2000 después de que Jorge Barrio fuera sancionado por falsa largada en Alta Gracia, donde Matías Milla (Renault Fluence) se quedó con la carrera en el autódromo Oscar Cabalén. Pernía se coronó una hora después de la competencia, luego de llegar en el tercer lugar detrás de Matías Milla, su compañero de equipo, y de Jorge Barrio (Toyota Gazoo Racing). Es que los comisarios deportivos constataron que Barrio se había movido en la largada y decidieron penalizarlo, por lo que Pernía fue segundo y le alcanzó para asegurar el título de la categoría. "Yo no siento ningún movimiento, largo muy bien. Si hubo uno fue casi imperceptible. No sentí nada arriba del auto y desde las cámaras me cuesta advertirlo, si lo hubo fue muy fino", indicó Barrio. El equipo Chevrolet fue el gran ausente del fin de semana por un conflicto interno que derivó en la intervención del sindicato Smata, por lo que dejó a Agustín Canapino y a Bernardo Llaver sin posibilidad de competir en la final del TC2000. "Felicitaciones Leonel Pernía y Ambrogio Racing por el Campeonato. Nada de lo que pasó opaca que hayan sido los mejores este año y merecen el título. ¡Felicidades!", expresó Canapino en su cuenta de la red social Twitter. De esta manera, Pernía lidera la tabla de posiciones con 276 unidades, seguido por Santero con 234 y por Llaver con 223, mientras que la próxima y última fecha del TC2000 será el 13 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay. "Quiero agradecerles al equipo por dejarme ganar en una instancia en donde todos los puntos son necesarios, y al compañero que tengo, porque es el número uno", remarcó Matías Milla. FG/GAM NA