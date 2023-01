El ex jugador y actual integrante de la Secretaría Técnica de River Leonardo Ponzio confesó hoy su llamado como amigo a Rafael Santos Borré, su nuevo rol en el club y el análisis de los casi dos meses de Martín Demichelis como entrenador del ‘Millonario’. El recientemente retirado mediocampista habló, desde Estados Unidos donde River está de pretemporada, y confesó un llamado a un viejo conocido del ‘Millonario’, Rafael Santos Borré: "Lo de Rafa uno sabe que estuvo jugando poco y de compañero o amigo le decís Rafa, venite a jugar un año . Son cuestiones que uno las maneja más como cualquier otro que de la negociación, de la que escucho y opino pero las manejan otros" Además, el oriundo de Las Rosas contó cómo está llevando su labor en la secretaria técnica del club de Núñez junto a Enzo Francescoli: "Llevó bien el nuevo rol. Lo estoy disfrutando. Tengo un gran compañero al lado que es Enzo (Francescoli); es admirable el lugar en el que me puso. Tenemos bastantes charlas sobre que nos parece una cosa o la otra, y mucho consenso". Luego, el multicampeón con el ‘Millonario’ expresó sus sensaciones sobre el mes y medio que lleva Martín Demichelis al mando del primer equipo: "Cuando me estaba por retirar, Marcelo Gallardo me decía que hay que prepararse y Martín se preparó

Estaba esperando un lugar en algún club en el que pudiera dar todo para lo que se preparó. En el día a día lo veo de la misma manera que Marcelo entendía que era el mundo River: exigencia, mucha pelota, preparase para un juego dinámico; tiene jugadores a los que hay que sacarles el máximo". "Se va a ver un River de tenencia, velocidad, de poder tener siempre el control, con jugadores participativos. Veo mucha pelota, participación, control, ser vertical... Martín está tratando de que todos tengan asociación y se vayan conociendo a la manera que tiene de jugar" declaró el ex jugador del Zaragoza de España. El club de Núñez se encuentra en Estados Unidos poniéndose a punto para el inicio del torneo de la Liga Profesional mediante tres amistosos: El martes 10 de enero ante Monterrey en Austin a las 23 horas, el sábado 14 ante Millonarios en Miami a las 21.30 y cerrará su gira por Norteamérica el próximo martes 17 de enero cuando enfrente al Vasco da Gama a las 21.30 en Orlando. AMP/SPC NA