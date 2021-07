Leonardo Pisculichi, surgido de las Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors y quien tuvo un exitoso paso por River, anunció hoy su retiro como jugador de fútbol profesional tras no renovar su contrato con el Burgos de España. "Pelota, a vos te digo gracias por haberme hecho tan feliz pero no solo en mi carrera profesional, sino en los momentos más lindos cuando empezó todo esto con mis hermanos y mis viejos por diversión", comenzó el mensaje de Pisculichi en sus redes sociales. Y agregó en referencia a su experiencia en el "Bicho": "Agradecer a cada entrenador que tuve, en especial a Ramón Madoni que fue el que me enseñó lo que es luchar por un sueño y fue quien me eligió y me llevó al club que me formo como persona y profesional, Argentinos Juniors, y a sus hinchas por darme tanto cariño". Durante su paso por River, luego de vestir la camiseta del Mallorca de España y de jugar en el fútbol de Catar, Pisculichi obtuvo la Copa Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2014, la Suruga Bank 2015 y la Copa Libertadores 2015. "Agradecer a los hinchas del club River Plate por tanto sentimiento y contarles que fueron dos años increíbles de muchos logros, solo palabras de agradecimiento", agregó el ahora ex enganche. Además, cerró: "Fue largo pero quería expresarme y decirles que en cada club que jugué traté de ser buena persona que es lo que me marca como soy, después pude hacerlo bien o mal y si así lo hice pido disculpas, pero siempre me entrené al máximo por cada camiseta que defendí. ¡Gracias! Empieza un nuevo camino". FG/KDV NA