León de México, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, se clasificó finalista de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 tras vencer 3-1 a Tigres, y tendrá como rival en la definición a a Los Angeles FC de Estados Unidos.

El partido se jugó en el estadio Nou Camp y los goles fueron convertidos por Fidel Ambriz (10 minutos), el ecuatoriano Ángel Mena (15m) y el argentino Adonis Frías, ex Defensa y Justicia, (79m), mientras que Raymundo Fulgencio marcó por Tigres (68m).

En León también fue titular Lucas Romero (ex Vélez e Independiente) e ingresó en el segundo tiempo Lucas Di Yorio (ex Aldosivi); por el lado de Tigre jugó el arquero Nahuel Guzmán (ex Newell's) y Guido Pizarro (ex Lanús), y en la segunda etapa entró Nicolás Ibáñez.

Los Angeles obtuvo el pase a la final la semifinal entre equipos estadounidenses ante Philadelphia Union con marcador global de 4-1.Fue 1-1 con Unión como local y en el desquite los angelinos vencieron 3-0.

La primera final será el 30 del actual con León como local y el desquite se llevará a cabo en el BMO Stadium en Los Angeles el 6 de junio. (Télam)