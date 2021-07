León, conducido por el técnico argentino Ariel Holan, sufrió esta noche una amplia caída por 4-0 ante Pachuca, en partido válido por la fecha inaugural del torneo Apertura del fútbol de México.

El cotejo se desarrolló en el estadio Hidalgo. El equipo local se impuso con los tantos convertidos por Víctor Guzmán (2), el marcador de punta argentino Matías Catalán (ex San Lorenzo) y Roberto De la Rosa.

En Pachuca, dirigido por el entrenador uruguayo Pablo Pezzolano, actuaron -además de Catalán- los atacantes Ismael Sosa (ex Independiente y Argentinos Juniors) y Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia La Plata)

En el equipo del profesor Holan (exDT de Independiente) se desempeñó el centrodelantero Emmanuel Gigliotti (ex All Boys, Boca, San Lorenzo, Atlético Tucumán e Independiente). El defensor Ramiro González Hernández (ex Instituto de Córdoba) estuvo en el banco de relevos y no ingresó, según consignó el sitio ‘Mediotiempo’.

MIRÁ TAMBIÉN Boca empata frente a Banfield en el sur al finalizar el primer tiempo

En otro adelanto de la fecha inicial, jugados entre jueves y viernes, Toluca, con un gol de Alexis Canelo (ex Almirante Brown) y otro de Rubens Sambueza (ex River), le ganó como visitante a Ciudad Juárez, por 3-1.

En Aguascalientes, el local Necaxa, con Mauro Quiroga (ex San Martín de Tucumán) y Maximiliano Salas (ex All Boys), perdió como local ante Santos Laguna (0-3)

Además, América, dirigido por Santiago Solari (exDT de Real Madrid B), igualó sin goles con Querétaro.

Mañana jugarán Pumas UNAM-Atlas; Monterrey-Puebla y Tijuana-Tigres. Se cerrará la fecha el lunes con el duelo entre Cruz Azul-Mazatlán.

MIRÁ TAMBIÉN Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos, dijo Riquelme

(Télam)