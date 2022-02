León, que dirige el DT argentino Ariel Holan, perdió esta tarde ante Pumas UNAM, por 2-1, en el partido que dio cierre a la quinta fecha del torneo Clausura de la primera división del fútbol de México.

El encuentro desarrollado en el estadio Olímpico Universitario de la ciudad de México favoreció al conjunto local, que orienta el también argentino Andrés Lillini y que marcó por intermedio del brasileño Rogerio y del defensor Arturo Ortiz Martínez.

El mediocampista Santiago Colombatto, de 25 años y nacido en la localidad cordobesa de Ucacha, había abierto la cuenta para León (Pt. 20m.).

En Pumas UNAM se desempeñaron como titulares los también argentinos Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Favio Álvarez (ex Atlético Tucumán), mientras que Juan Ignacio Dinenno (ex Temperley) ingresó en el segundo período, según contempló ‘Flashscore’.

En un cotejo que terminó en la madrugada del domingo en territorio argentino, América, dirigido por el DT rosarino Santiago Solari (ex Real Madrid), venció como visitante a Santos Laguna, por 3-2.

Los demás resultados de la fecha, que empezó el jueves último, fueron los siguientes: Mazatlán 2-Tijuana 0; Puebla 1-Atlas 1; San Luis 0-Toluca 1; Chivas 1-Tigres 3; Cruz Azul 1-Necaxa 2 (un gol de Milton Giménez, ex Central Córdoba de Santiago del Estero).

Mañana jugarán Pachuca-Querétaro, mientras que el partido Monterrey-FC Juárez se disputará el 9 de marzo.

Principales posiciones: Puebla y Atlas 11 puntos; Cruz Azul y Tigres 10; Pumas UNAM, Pachuca y Toluca 9; Chivas 7. (Télam)