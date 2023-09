El local Nelson Ledesma se adjudicó esta tarde la 56ta. edición del Abierto del Norte de golf, realizado en la cancha Country del Jockey Club de la capital provincial.

El habitual jugador del PGA Tour, ubicado en la posición 472 del ranking mundial, se impuso en el segundo hoyo de desempate al misionero Mauro Báez, luego de que ambos igualaran la primera posición con 264 golpes (-20).

Ledesma, de 33 años, consiguió 63 impactos en la cuarta y última vuelta, producto de nueve birdies y un bogey.

“Era mi gran objetivo y la razón por la que volví de Estados Unidos. Quería ganar en mi casa, en el torneo que uno siempre sueña con ganar desde que uno es chico y por suerte lo logré con el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos”, dijo el campeón que también ganó este año el Abierto del Centro en el Córdoba Golf Club y es el líder del ranking del Tour de Profesionales de Golf Argentino.

“Jugué muy bien toda la semana, solamente el segundo día las cosas no me salieron pero después jugué un gran golf y hoy desde el comienzo de la ronda pegué muy bien y me dejé muchas chances. De todas maneras, preferí no mirar tanto el tablero, pero después del hoyo 15 ya escuché que estaba puntero”, explicó.

El ganador tuvo la posibilidad de definirlo en el hoyo 72, pero un bogey le abrió la puerta a Báez de empatar el marcador final. "Un poco de nervios sentí al final, pero estaba confiado en mi juego", admitió el campeón.

En el segundo tiro adicional, Báez tiro su pelota al agua y Ledesma se erigió, automáticamente, en el séptimo jugador tucumano que triunfa en forma consecutiva en su provincia natal.

El bonaerense Maximiliano Godoy y el tucumano César Costilla igualaron en la tercera posición, con 266 impactos (-18). Mientras que otros tres jugadores locales, Hernán Kranevitter, Martín Contini y Augusto Núñez, empataron en el quinto lugar, con 268 golpes (-16). (Télam)