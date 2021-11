El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, tomó con naturalidad la eventual evaluación de su continuidad en el cargo, luego del deficitario año de su equipo, coronado hoy con la peor derrota del historial con Irlanda (53-7).

"Si mañana los dirigentes tienen que tomar una decisión, es parte de mi trabajo", contestó Ledesma después del duro revés sufrido en el estadio Aviva de la ciudad de Dublín.

El coach argentino, de todas formas, no quiso profundizar sobre el tema: “No me compete opinar. No me parece que tenga que hablar de mi contrato. Estamos para hablar de rugby. No sé a cuánta gente le interesa mi contrato. No me corresponde a mí hablar. Me parece hasta de mal gusto".

El exhooker de Los Pumas consideró una declaración "para la tribuna" la manifestación sobre si le quedan o no fuerzas para seguir en el cargo que asumió en agosto de 2018 en reemplazo de Daniel Hourcade.

“Ahora es momento de estar con la familia después de cuatro meses. Le agradezco a los jugadores el esfuerzo. Hay que hacer una autocrítica y mirar para adentro. Después veremos", apuntó.

El entrenador argentino reconoció que "no esperaba" la humillante derrota ante el seleccionado británico, algo que "golpea a todos" por lo abultado del score.

Los Pumas cerraron 2021 con ocho derrotas, tres triunfos y un empate, todos en condiciones de visitante. En el Rugby Championship, que comparten con Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, perdieron todos los partidos y protagonizaron la peor actuación en la historia del torneo.

“En el balance de todo me parece importante poner las cosas en contexto. No hay que minimizar el efecto de la pandemia, las burbujas, el estar encerrados fuera de casa tanto tiempo, aunque no es una excusa", asumió.

Al realizar un análisis más centrado en lo deportivo, reflexionó: "El contexto del rugby argentino desde que perdimos el equipo profesional el año pasado (Jaguares) y los jugadores emigraron a Europa es duro".

"Estuvimos en una burbuja en cada lugar al que fuimos. Fue difícil. No tenemos el presupuesto para traer a las familias como hacen otros equipos. Siempre hablamos del bienestar de los jugadores y después pasamos dos años sin jugar en casa y en una burbuja", concluyó. (Télam)