LeBron James, el astro de Los Angeles Lakers, criticó a la NBA por no ser más contundente en su sanción a Robert Sarver, dueño de la franquicia Phoenix Suns y que fue suspendido por un año y multado con 10 millones de dólares por realizar comentarios racistas contra sus trabajadores.

"Ya he leído varias veces las historias sobre Sarver. Tengo que ser honesto, nuestra liga definitivamente se equivocó con esto", escribió en Twitter la estrella de Los Angeles Lakers.

El ala pivote añadió: "No necesito explicar el porqué. Ya lo dije y lo voy a decir de nuevo, no hay lugar en la NBA para este tipo de comportamiento. Amo esta liga y respeto a nuestros líderes. Pero no hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún entorno laboral".

La NBA anunció el martes la sanción contra Sarver, que también es el dueño de las Phoenix Mercury de la WNBA (liga femenina estadounidense) y el máximo accionista del Mallorca del fútbol español.

La multa de 10 millones de dólares es la máxima establecida en las reglas internas de la NBA, pero en las redes sociales hubo una polémica al comparar la sanción de Sarver con las medidas impuestas en 2014 contra Donald Sterling, entonces dueño de Los Angeles Clippers.

Sterling, por comentarios racistas, fue sancionado de por vida en la NBA, multado con 2.500.000 dólares y obligado a vender la franquicia.

La liga determinó que Sarver hizo muchos comentarios sexistas y derogatorios sobre mujeres, aseguró que su comportamiento "humillante" también incluyó "gritos" e "insultos" a sus trabajadores, y señaló que "su conducta violó claramente los estándares comunes del entorno laboral". (Télam)