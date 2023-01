El escolta argentino Leandro Bolmaro apenas jugó 53 segundos, sin realizar acciones relevantes, en la derrota sufrida anoche por Utah Jazz como visitante frente a Portland Trail Blazers por 134 a 124, en otra jornada de la NBA.

Bolmaro, cordobés nacido en Las Varillas hace 22 años, no tuvo acciones destacables en los pocos segundos que actuó.

El argentino sabe desde noviembre pasado que no seguirá en la franquicia de Utah ya que la misma decidió no ejercer la opción para renovar su contrato para la temporada 2023-24, y el entrenador Will Hardy dispone su ingreso en pocas ocasiones y lo hace cuando el partido está definido.

La gran figura de la noche fue Damian Lillard, quien anotó 60 puntos para los Blazers (23-25), con 12-14 en dobles, 9-15 en triples y 9-10 en lanzamientos libres, seguido por Jerami Grant agregó 19 tantos para ayudar a Portland a ganar su segundo juego consecutivo. El finlandés Lauri Markkanen lideró al Jazz (25-26) con 24 puntos.

Otros resultados: Orlando Magic 126-Indiana Pacers 120, Philadelphia 76ers 137-Brooklyn Nets 133, Houston Rockets 103-Washington Wizards 108, Milwaukee Bucks 107-Denver Nuggets 99,

New Orleans Pelicans 102-Minnesota Timberwolves 111, Oklahoma City Thunder 132- Atlanta Hawks 137, Golden State Warriors 122-Memphis Grizzlies 120, Sacramento Kings 95-Toronto Raptors 113 y LA Lakers 113-San Antonio Spurs 104.

En la Conferencia Oeste es puntero Denver Nuggets con 34-15, Memphis Grizzlies 31-17 y Sacramento Kings 27-20; mientras que en el Este, Boston Celtics es líder con 35-14, Philadelphia Sixers 31-16 y Milwaukee Bucks 31-17. (Télam)