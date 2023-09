Racing Club le quitó esta mañana el nombre de Sergio "Chiquito" Romero a una de las canchas del predio Tita Mattiusi con motivo de una "renovación de cartelería" por parte del club a las instalaciones

La acción tomó relevancia al darse días después de la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Boca, que tuvo al ex arquero de la Selección como la gran figura en la tanda de penales. En la mañana de este jueves se jugó el encuentro del Torneo Proyección entre la Reserva de Racing y la de Godoy Cruz, el cual ganó el equipo de Avellaneda por 3 a 1. Según los asistentes del partido, el nombre de la cancha número 1 fue retirado y llamó la atención porque se trata del arquero formado en el club Sergio Romero, y más aún por la eliminación en la Libertadores. No obstante, desde Racing aseguraron que la quita de los carteles se debe a una renovación de las instalaciones, ya que cambiaron la señalización de madera por una de metal, y la primera en quitarse fue la de la cancha 1, por lo que solo fue una coincidencia que haya sido el nombre de "Chiquito" Romero el finalmente retirado. La gente de Racing no quedó muy contenta con "Chiquito" por su actuación en la vuelta de la Copa Libertadores, en los penales, ya que es alguien surgido del club que eligió jugar en Boca

Romero declaró que nunca recibió una oferta de la institución de Avellaneda y que si la misma se hubiera concretado la hubiese aceptado.