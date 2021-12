La décima edición de la maratón de Roma, Italia, rendirá homenaje este año al legendario fondista checo Emil Zatopek, bautizado como la "locomotora humana" y ganador de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, en 1952.

Zatopek, fallecido en el año 2000, será homenajeado este 31 de diciembre cuando se ponga en marcha una nueva edición de "We Run Rome", que recorrerá los 22 distritos de la "Ciudad Eterna" y que hace un año debió suspenderse debido a la pandemia.

La competencia partirá desde el centro histórico de Roma y atravesará lugares emblemáticos como las Terme di Caracalla, el Circo Massimo, Piazza Venezia, via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, el Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali y el Coliseo, informó la agencia ANSA.

Como consecuencia de la pandemia, sólo se permitirá un máximo de seis mil participantes que deberán observar rígidas medidas de seguridad sanitaria para intentar evitar contagios.

Zatopek se quedó con el oro en los 5.000 metros, 10.000 metros y la maratón en Helsinki 52, único atleta en la historia en ganar las tres competencias de fondo de una edición de los Juegos.

Dos atletas argentinos tuvieron especial protagonismo en la maratón: Reinaldo Gorno, que fue medalla de plata (a poco más de dos minutos), y Delfo Cabrera, campeón en los JJOO anteriores (Londres 48), que corrió con una afección hepática y terminó sexto.

La carrera se realizó el 27 de julio de 1952. Un día antes, en la Argentina, había fallecido Evita, una noticia que impactó en el ánimo y la concentración tanto de Gorno como de Cabrera, los dos reconocidos simpatizantes peronistas. (Télam)