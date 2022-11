El arquero argentino Wilfredo Caballero contó hoy que lo aconsejaría a Emiliano Martínez que "disfrute" del Mundial de Qatar como no pudo hacer él en la edición anterior en Rusia, donde perdió la titularidad tras el segundo partido frente a Croacia en el 2018.

"Le diría que disfrute y que se prepare para ganarlo al Mundial como no hice yo. Me enteré unas horas antes que iba a ser titular en el Mundial de Rusia. Nos comunicaron horas antes quiénes íbamos a jugar desde el arranque", lamentó exfutbolista de Chelsea y Manchester City, de Inglaterra, en una nota con el canal de Youtube Doble Mérito.

"Mi autocrítica es que no me preparé bien mentalmente para Rusia aunque estoy contento de haber vivido un Mundial. Yo creo que si le ganábamos a Islandia todo cambiaba, lo mismo un resultado positivo frente a Croacia, y eso ya no se puede cambiar ahora", reconoció.

Además, Caballero, que tiene pasos importantes por Málaga de España, Boca Juniors y Southampton, de Inglaterra, reconoció que el equipo "llegó raro desde lo anímico" por la lesión de Manuel Lanzini y la cancelación del amistoso contra Israel en la previa que les quitó "ritmo de juego".

"Si me tocaba atajar contra Nigeria estaba bien y de hecho busqué contagiar al grupo después de mi error. Lo entendí a Jorge (Sampaoli) porque su trabajo es difícil y lo mismo la decisión que tenía que tomar. Yo me estaba preparando para esa chance pero acepté desde el primer minuto lo que determinó", dijo Caballero.

El arquero de Southampton comentó que en el momento que le comunicaron que la decisión ya apoyó a su reemplazante Franco Armani y le aconsejó que "aproveche la chance".

"El gol de Marcos Rojo lo sentí como un alivio personal porque me sentía responsable al haber cometido el error en el primero. Pasar de ronda nos dio alivio a todos", reconoció.

"En el vestuario había buen clima, no nos ayudaron los resultados y nos generaron tensión. No pudimos disfrutarlo tanto y encima en octavos nos enfrentamos a Francia, que era un equipo con muchos nombres y talento", concluyó Caballero. (Télam)