El ex arquero de la Selección argentina y campeón del mundo en 1978, Ubaldo "Pato" Fillol, anunció hoy que recibió el alta médica tras estar internado en el Sanatorio Finochietto debido a un neumonía bilateral. "Camino a casa para seguir con el proceso final de mi recuperación. Agradezco al equipo médico del Sanatorio Finochietto y a todos ustedes por el cariño y los mensajes de apoyo que me brindaron en estos días", posteó Fillol en sus redes sociales y lució su histórico buzo verde con el defendió a la Albiceleste en 1978

Además, el ex arquero de 73 años, reveló qué pasará con su programa de entrevistas: "Por razones obvias El Abrazo del Alma de esta semana queda suspendido. Nos vemos pronto. ¡Gracias!", avisó Fillol, quien pronto volverá a su ciclo de charlas con los protagonistas del deporte. El apoyo de sus seguidores se vio reflejada rápidamente, como el saludo de su ex compañero en el elenco albiceleste y en River Mario Alberto Kempes: "Fuerza, Pato, va a estar todo bien". En tanto, el ex defensor Alberto Tarantini también lo saludó con un "te quiero, amigo del alma"

Además, la cuenta oficial de Argentinos Juniors, club en el que supo atajar en 1983, una de las que interactuó. "Vamooooossss Pato!!!!", publicaron desde La Paternal

NY/GAM NA