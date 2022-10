El delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez opinó sobre la definición de la Liga Profesional y deseó que Racing salga campeón, al tiempo que se refirió a las especulaciones por la última fecha y sostuvo que "sería una falta de respeto al fútbol" que Independiente y River no intenten ganar sus partidos

"Siempre miro los partidos, no me pierdo ninguno. Cuando juego yo, lo pongo en el Ipad cuando viajamos. Para mí sería un sueño volver a jugar en la cancha de Racing con su gente", expresó Martínez en una entrevista con TyC Sports. Y añadió: "La gente me quiere mucho y a mí mujer la vuelvo loca siempre. Hoy no puedo prometer cuándo ni en qué momento pero quiero volver a jugar en la Argentina y que sea en Racing". En referencia al triunfo de ayer sobre Lanús que le permitió a la "Academia" alcanzar la cima, el atacante del Inter manifestó: "Todos los partidos de Racing son así. Si no sufrís no sos de Racing, ja. Yo voy por Racing para que salga campeón. Me imagino lo que se habla sobre la última fecha. Mi papá es hincha de Boca y debatimos con mate de por medio". "A Racing le toca con River y a Boca con Independiente, se habla mucho de eso pero sería una falta de respeto al fútbol que alguno de los dos no juegue con la seriedad que lo amerita. Hoy veo un Racing que siempre está con la pelota, quiere ser protagonista", continuó

Por último, elogió al delantero del conjunto de Avellaneda Enzo Copetti: "A mí no me gustaría ser defensor contra él. Se mueve mucho, las pelea todas y está en un gran momento. Tiene el arco abierto, ayuda mucho al equipo y cuando no está se nota". "Racing es un club muy grande, que conlleva tener mucha responsabilidad y logró adaptarse muy bien. Es un jugador titular indiscutido para el técnico, los jugadores se apoyan mucho en él", cerró Lautaro Martínez

FG/SPC NA