El delantero Lautaro Martínez aseguró que la Selección argentina "demostró que puede ser protagonista" contra sus pares de Europa de cara al Mundial de Qatar 2022 y llenó de elogios al entrenador Lionel Scaloni, quien afirmó que es "una pieza fundamental". "Vamos a ser competitivos porque hace 35 partidos que no perdemos. Argentina demostró que puede ser protagonista contra los europeos. Nosotros vamos a jugar como lo estamos haciendo y a tratar de dejar a la camiseta lo más alto posible. Veo como gran candidato a Brasil o a Francia, que vienen trabajando hace mucho y tienen jugadores de jerarquía y calidad", señaló Martínez en declaraciones a TyC Sports. En cuanto a la renovación del contrato de Scaloni, consideró: "Significa mucho, porque para nosotros él es una pieza fundamental. Ha creado un grupo, ha creado un equipo, ha creado una cosa adentro del grupo que es muy difícil de lograr como lo son la confianza y el respeto. Creo que eso se ve reflejado en los resultados dentro del campo y la mayor parte del porcentaje se lo lleva él". "Los períodos con un mismo entrenador en la Selección a veces son muy positivos porque se puede continuar con un mismo trabajo, con una idea que venís plasmando durante años. Es muy importante y me pone muy contento", añadió el "Toro". Respecto a las posibles lesiones a casi un mes del certamen, expresó: "Para mi manera de ver las cosas, hay que jugar como uno juega siempre, porque está el riesgo de ir un poco a sacar la pierna y después te la terminan llevando o al pensar constantemente, la cabeza te puede jugar en contra"

En esa línea, insistió: "En mi caso particular trato de jugar como juego siempre, trato de demostrar y después obviamente todos tocamos madera, pero uno trata de hacer el mismo trabajo adentro del campo". Además, se refirió a las situaciones de Ángel Di María y Paulo Dybala: "Hablé con Ángel, le mandé un mensaje cuando me enteré y estaba tranquilo. Me dijo que se iba a recuperar rápido y pronto, creo que tenia unos 20 días más o menos. Espero que tanto él como Paulo, que para nosotros son muy importantes en esta Selección, se recuperen pronto y de la mejor manera". FG/SPC NA