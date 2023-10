El Consulado General de la Argentina en San Pablo dio hoy una serie de recomendaciones para los simpatizantes de Boca que viajarán para ver el jueves las semifinales ante Palmeiras por la Copa Libertadores, en cuanto al delito de injuria racial. Ante las detenciones por racismo registradas contra hinchas de equipos argentinos en Brasil, la advertencia fue realizada debido a que el delito de injuria racial se transformó este año en no excarcelable. Por lo tanto, los detenidos tras ser filmados en el momento en que hagan gestos racistas serán detenidos y enviados a centros penitenciarios. "Corresponde evitar cualquier tipo de falta de respeto al pueblo brasileño. En Brasil, los cantos y los gestos racistas/xenófobos constituyen un delito grave que pueden llevar a la detención inmediata sin posibilidad de excarcelación", indicó el comunicado de la Cancillería divulgado hoy por el Consulado argentino en San Pablo. En el mismo, agregó que desde enero de 2023, en Brasil se tipificó como crimen de racismo la "injuria racial", que consiste en "injuriar a alguien, ofendiendo su dignidad o decoro, en razón de raza, color, etnia o procedencia nacional", con pena de prisión de hasta cinco años si fuera cometido en actividades deportivas al público. Las recomendaciones incluyen "viajar con seguro al viajero de amplia cobertura, en lo posible que brinde asistencia legal; tener un correcto comportamiento durante el desarrollo del encuentro y no responder a provocaciones que pudieren surgir de parte de la parcialidad local". También se recordó que el consumo de estupefacientes es severamente penado en Brasil, además de recomendar la utilización solamente de entradas legítimas para ingresar al estadio. Por su parte, desde Boca advirtieron a sus hinchas: mediante las redes sociales pidió expresamente no realizar, responder provocaciones o esgrimir actos que pueden implicar hechos racistas, xenófobos o discriminatorios, "a fin de evitar posibles penas de prisión o sanciones a la Institución". Y por último recalcó que queda "prohibido el ingreso de elementos no autorizados, especialmente bengalas y pirotecnias". Estas recomendaciones toman aún más relevancia por un antecedente inmediato en Brasil, ya que el año pasado cinco hinchas fueron demorados por racismo en el partido contra Corinthians, en los octavos de final de la Copa Libertadores. LG/AMR NA