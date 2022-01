El fútbol argentino se caracteriza por sus talentos y por la aparición de jóvenes con un potencial muy grande. No importa si la situación no es la mejor, ya sea desde el punto de vista de la dirigencia o desde el punto de vista económico, la aparición de jugadores no se detiene.

Durante la temporada 2021, vimos la explosión de Julián Álvarez, el delantero de River Plate. Sin ninguna duda, fue la gran figura en Argentina, es goleador y campeón del torneo local con su equipo. Además, se ha ganado un lugar en la selección argentina y cuenta con grandes probabilidades de jugar el próximo mundial en Qatar. Hoy, ya se especula con una posible venta de Álvarez hacia alguno de los equipos más importantes del fútbol europeo.

MIRÁ TAMBIÉN Primer entrenamiento para los refuerzos de Vélez

De cara al año 2022, hay algunos jugadores que se destacan hacia la próxima temporada.

Jugadores a seguir durante el 2022

Diferentes jóvenes tienen muchas posibilidades de destacarse durante la temporada y de convertirse en grandes figuras de cara al futuro. Sin embargo, no siempre se cumplen las proyecciones, y algunos jugadores que se van a Europa, terminan volviendo sin cumplir las expectativas.

Click to enlarge A fallback.

Thiago Almada

El primero de ellos es Thiago Almada, delantero de 20 años que surgió en Vélez Sarsfield. Ya con 3 años en primera, este año será clave para que se transforme realmente en la figura que promete su enorme talento. Ha convertido 24 goles en 100 partidos, y ya fue convocado por Lionel Scaloni para la selección mayor.

MIRÁ TAMBIÉN Betis recibirá a Alavés luego de la victoria en el clásico andaluz

Está muy cerca de concretarse su venta al Atlanta United, de Estados Unidos. Su llegada a la Major League Soccer (MLS), una de las ligas más importantes, podría ser un trampolín hacia el fútbol europeo.

A pesar de ello, la MLS es un torneo de mucho crecimiento en los últimos años en cuanto a las apuestas deportivas, sobre todo por su excelente infraestructura, nivel de equipos y jugadores.

Exequiel Zeballos

La joya de las divisiones inferiores de Boca hizo su debut el año pasado, pero no logró establecerse como jugador del primer equipo. El “changuito” mostró un enorme potencial durante su etapa como juvenil, por lo que en Boca tienen muchas esperanzas con su potencial.

Velocidad y gambeta son las principales cualidades del joven de 19 años, que ya sumó una convocatoria con la selección argentina.

Facundo Farías

Una de las apariciones más importantes del fútbol argentino, y figura clave para que Colón se corone campeón por primera vez en su historia. Facundo Farías, de 19 años, tiene un total de 24 partidos disputados desde su debut, en el 2019, pero fue el año pasado cuando se pudo ganar su lugar.

Hoy, es uno de los jugadores más buscados del mercado por equipos grandes y por equipos extranjeros. Es muy difícil que continúe jugando en Colón, pero no importa adónde decida ir a continuación, habrá que seguirlo con atención. Scaloni apuesta a futuro por él, y también lo convocó a la selección mayor, pero no ingresó a la cancha aún.

Matías Soulé

Este caso es algo diferente, ya que Soulé se fue directamente a Europa sin debutar en el fútbol argentino. Por eso, es poco conocido por el público, aunque sus condiciones hicieron que fuera fichado por la Juventus.

Por el momento, juega con el equipo sub23, pero ya debutó de forma oficial con el primer equipo.

Estos jugadores tienen grandes probabilidades de destacarse durante este año. Sin embargo, no son los únicos, y siempre puede haber alguna sorpresa, en especial en el fútbol argentino. Sin importar qué problemas haya, la aparición de grandes talentos seguirá vigente