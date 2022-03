Las siguientes son las posiciones del torneo de la Primera Nacional de fútbol, al disputarse la tercera fecha del certamen:

Belgrano de Córdoba 9 puntos; Brown de Adrogué, Deportivo Riestra, All Boys, San Martín de Tucumán y Deportivo Maipú de Mendoza 7; Brown de Puerto Madryn y Almagro 6; Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Chaco For Ever, Estudiantes de Río Cuarto e Instituto de Córdoba 5; Independiente Rivadavia Mendoza, Deportivo Madryn, San Martín de San Juan y Chacarita 4; Quilmes, Almirante Brown, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Atlanta, Santamarina de Tandil, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado de Mar del Plata, Deportivo Morón y Ferro 3; Estudiantes de Buenos Aires, Sacachispas, Nueva Chicago, Guemes de Santiago del Estero y Defensores de Belgrano 2; Atlético de Rafaela, San Telmo, Mitre de Santiago del Estero, Agropecuario de Carlos Casares, Flandria y Villa Dálmine 1. (Télam)