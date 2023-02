Daniel Alberto Passarella, único bicampeón mundial de Argentina, en 1978 y 1986, acaparará las miradas este domingo en el estadio Monumental cuando River Plate rinda homenaje a los campeones que vistieron la camiseta del club, en las dos citas mencionadas más la reciente en Qatar 2022.

El "Gran Capitán" en Argentina 1978, exjugador, director técnico y presidente de River, confirmó en la semana que asistirá al homenaje previo al partido ante Argentinos Juniors, destinado a los campeones del mundo que jugaban en el club en 1978, 1986 y 2022 -Franco Armani-, y con esto se desataron las polémicas en las redes sociales entre los que "bancan" la decisión de invitarlo y entre quienes lo rechazan rotundamente.

Passarella, de 69 años, llevaba casi una década sin aparecer en público y lo hizo el sábado pasado en la cancha de Sarmiento de Junín, club en el que debutó profesionalmente en la Primera C de 1973, con el homenaje por ser bicampeón mundial.

Allí levantó la copa del mundo, con la camiseta de Sarmiento puesta y el 3 en la espalda. "Me trataron muy bien, me sorprendió su cariño", dijo el "Kaiser" en una nota con TyC Sports.

MIRÁ TAMBIÉN Banfield y Gimnasia juegan mañana con el triunfo como premisa para ambos en la Liga Profesional

"Voy a estar el domingo, siento las ganas de estar junto con los compañeros campeones. Me parece buenísimo y acepté rápido cuando me llamaron los directivos. No lo pensé", manifestó.

Y adelantó que irá con "amigos y familia". "Mi vuelta será una vuelta común junto con los integrantes de los mundiales que ganamos", contó.

Horas después, el presidente de River, Jorge Brito explicó que las diferencias con la gestión del Passarella mandatario "quedaron siempre de manifiesto en público".

"No vale la pena comentar acá lo que hicimos apenas llegamos en la primera presidencia de Rodolfo D'Onofrio. Eso no implica que me haga dueño de tomar una decisión de no invitar a alguien que fue campeón del mundo, siendo jugador de River", dijo Brito en diálogo con Télam.

MIRÁ TAMBIÉN El Chelsea de Enzo Fernández no pasó del empate en su visita al West Ham en la Premier League

"Acá estamos invitando a un campeón del mundo y no a un expresidente", añadió el directivo.

En el marco del primer partido de River como local en esta Liga Profesional, mañana a las 19.15 contra Argentinos Juniors en un Monumental remodelado que espera 83.000 personas, el "Millonario" homenajeará a los campeones del mundo.

River prepara una celebración para los recientes ganadores de la tercera estrella para la Selección Argentina en Qatar 2022: Franco Armani, como jugador, y Roberto Ayala junto a Pablo Aimar, como parte del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni.

Además, el club reconocerá a Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, Oscar Ortiz y a la familia de Leopoldo Luque (campeones en 1978); Nery Pumpido -no asistirá por sus funciones en la Conmebol-, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (campeones en 1986) y a Daniel Passarella, único argentino campeón del mundo en dos ocasiones, quien dejó un buen recuerdo en el club como futbolista y entrenador, pero quedó marcado como el presidente del descenso a la B Nacional en 2011.

Desde que se fue de su cargo en 2013, no pudo regresar al Monumental y la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio (quien reconoció que lo tuvo como ídolo) le inició una causa por malversación de fondos. (Télam)