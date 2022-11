La Copa del Mundo arranca hoy y a la hora de palpitar el inicio siempre se recuerdan las mejores publicidades. En una lista de los mejores spots aparecen el de Quilmes, Adidas, Nike, entre otros. Quilmes – "Coincidencias" Esta marca de cerveza ya es un clásico en la previa de cada Mundial. Este spot, que fue lanzado a 30 días de que comience la Copa del Mundo, muestra las comparaciones entre los años 1986 (cuando Argentina salió campeón) y 2022 en cuanto al clima, horarios y otras mínimas coincidencias. Adidas – "The Impossible Rondo" En este increíble spot, lanzado para las redes sociales, se puede ver a Lionel Messi en un reencuentro con versiones suyas en las cuatro ediciones en las que disputó de este prestigioso torneo. Adidas – "La juntada argentina" Hace menos de una semana, la multinacional alemana creó otro spot para Argentina, en donde se pueden ver a los principales futbolistas de la albiceleste junto a otros embajadores de la marca (entre ellos, influencers, streamers y artistas) que organizan una juntada con asado, picada y música. Schneider – "Quiénes somos" "Somos cualquiera que ame esta camiseta", afirma en el comercial la reconocida marca de cerveza junto a imágenes de la Selección y la pasión de los hinchas argentinos. Paladini – "El primer panini que te lleva a vos" En una clara comparación al álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022, el cual fue furor durante estos meses, la empresa argentina productora de fiambres y embutidos presentó un spot publicitario bastante original: un panini que, en lugar de figuritas, está lleno de fiambres. Fernet Branca – "Camiseta" "Hablemos de una camiseta que también nos identifica, que nos hace únicos ante el mundo, un Documento de Identidad", menciona la reconocida bebida alcohólica en el comercial, en referencia a que es única en el mundo. En las imágenes se puede ver a los hinchas argentinos bebiendo de esta marca para acompañar el Mundial. Naranja X – Abrazo Seguro La fintech que acompaña a las personas a potenciar el uso cotidiano del dinero, junto con Becoming Mode, lanzaron "Abrazo Seguro", una asistencia legal para los hinchas argentinos que no puedan contener las ganas de abrazarse en público en Qatar. Publicidades históricas en la historia de los mundiales. Uno de los momentos preferidos previos al mundial son los spots publicitarios, en especial cuando están muy bien hechos y perduran a lo largo del tiempo

A continuación, una lista de los comerciales más famosos que son imposibles de olvidar. Quilmes – "En tu cabeza hay un gol" Esta publicidad es una de las más recordadas y fue creada por, nada más y nada menos, que la reconocida marca de cervezas que suele ser líder en los spots publicitarios previos a cada Mundial

Al ritmo de "Gol, gol, gol, en tu cabeza hay un gol", este pegadizo spot fue hecho para el Mundial de Francia 1998. Quilmes – "No me arrepiento de este amor" La publicidad para el Mundial Alemania 2006 fue otra de las que encabezan la lista de las históricas. Al ritmo de "No me arrepiento de este amor" de Gilda, esta versión es interpretada por Attaque 77 y cuenta con imágenes de fanáticos emocionados y un corazón hecho fuego en el medio de la cancha que simboliza el amor que los hinchas tienen por el fútbol. Creativistas - "Héroes que nos inspiran" Hecha para el Mundial de 2014 en Brasil, el equipo de Creativistas hizo el considerado mejor spot de aquella edición por ser tan emocionante. El mismo se pregunta por qué a los argentinos les gusta tanto el Mundial y hace un recorrido por los diferentes "héroes" argentinos tanto del área deportiva como fuera de ella. Quilmes – "Himno" Esta publicidad creada para el Mundial de Sudáfrica 2010 sólo se limita a cantar el himno, interpretado por numerosos hinchas argentinos, uno de los momentos más emocionantes a la hora de que comience un partido. A veces, menos es más. Quilmes – "Benditos" Conocida como una de las más icónicas publicidades en la historia de los mundiales. Se trata de un montaje de momentos de la historia futbolística argentina con la voz del locutor Mariano Chiesa. Este spot salió en el Mundial de 2010. CTI – "Héroes" Esta campaña de CTI Móvil, empresa que actualmente posee el nombre de Claro, apuntó directamente a la nostalgia. Bajo la canción "Un'estate italiana", una de las más famosas en la historia de los mundiales, el comercial es una ironía a la letra del tema. "Háganlo por todos los que no llegamos", menciona al final, en referencia a aquellos futbolistas frustrados. Quilmes – "Dios" Este spot del Mundial de Sudáfrica 2010 realizado por la popular marca de cerveza muestra cómo Dios les habla a los argentinos del Mundial y se hace cargo de todos los momentos icónicos en los que Argentina triunfó. "Hasta puede ser que haya sido mi mano", asegura en el video la voz del "más allá", en referencia a la mano de Dios, el histórico gol de Diego Maradona. Quilmes – "Eran otros tiempos" Hecha para Corea/Japón 2002, esta publicidad -considerada una de las más pegadizas por su canción- hace un repaso por la historia futbolística en Argentina comenzando por los primeros años y luego salta a la Copa Mundial de Fútbol de 1978, donde la Selección ganó por primera vez. TyC Sports – "Argentinos" Hecha para el Mundial de Sudáfrica 2010, este spot emociona cada vez que se ve, por más que pasen los años. Éste representa a los argentinos que suelen quejarse de su país y enaltecen a los demás… excepto cuando hay un Mundial, donde ponen a Argentina en primer lugar CO/GAM NA