FutPro, el sindicato mayoritario del fútbol femenino en España, convocó hoy a dos fechas de paro en las primeras jornadas de la Liga Femenina, debido a un estancamiento en las negociaciones del Convenio Colectivo para las futbolistas de Primera División.

Las jugadoras vienen exigiendo "un trato justo y digno" para reducir la brecha salarial existente y tener condiciones de maternidad adecuadas, entre otras cuestiones.

"Esta situación de estancamiento en las negociaciones del Convenio Colectivo, tras más de un año de negociación y ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo digno, ha provocado la convocatoria de huelga que se realizará en las dos primeras jornadas de La Liga F", comunicó FutPro.

De no llegar las partes a un acuerdo, la huelga se iniciará el 8 de septiembre y será por las dos primeras fechas de la Liga: entre el 8 y el 10 de septiembre la primera jornada; y entre el 15 y el 17 de este mes, la segunda.

"Desde FutPro nos gustaría remarcar que La Liga F es una de las mejores ligas del mundo a nivel de talento, donde juega la mayor parte de las actuales campeonas del mundo, por lo que el salario de sus protagonistas debe ir acorde a ello, porque si esto no ocurre perderemos ese talento a favor de ligas extranjeras que sí les aportan condiciones laborales dignas", manifestaron.

"Es un momento clave para defender los derechos laborales de nuestras futbolistas y tener el compromiso de que desde las instituciones que componen la industria del fútbol femenino apuestan por su desarrollo y por el bienestar de las protagonistas", cerró el mensaje del sindicato.

La primera fecha de la Liga F tiene los siguientes partidos programados: Sevilla vs Tenerife; Athletic Club vs Granada CF; Eibar vs Madrid CFF (Aldana Cometti); Real Madrid vs Betis Féminas; Levante Las Planas vs Sporting Huelva; Villarreal vs Atlético de Madrid (Estefanía Banini); Barcelona vs VCF Femenino; y Real Sociedad vs Levante UD. (Télam)