Las siguientes son algunas de las frases más destacadas que enarboló Muhammad Alí, un verdadero referente social para su generación, a lo largo de su vida.

El múltiple campeón de boxeo de los pesos pesados, que mañana hubiera cumplido 80 años, falleció el 3 de junio de 2016, en la ciudad de Scottsdale, estado de Arizona.

"Cuando eres tan grandioso como yo, es difícil ser humilde".

"Los campeones no se hacen en gimnasios. Están hechos de algo inmaterial que está muy dentro de ellos. Es un sueño, un deseo, una visión".

"Una persona que ve la vida a los 50 años igual a los 20, ha desperdiciado 30 años de vida".

"Soy un sabio del boxeo, un científico del boxeo. Soy un maestro del baile, un verdadero artista del ring".

"Soy tan rápido que cuando apago la luz me meto en la cama antes de que todo el cuarto esté a oscuras".

"Soy musulmán, soy boxeador, un hombre que busca la verdad. No estaría representando al Islam si fuese un terrorista. Todo el mundo debe conocer la verdad: Islam es paz".

"Ríos, lagos, lagunas y arroyos, todos tienen nombres diferentes pero todos contienen agua. Así son las religiones: todas contienen verdades".

"No cuentes los días, haz que los días cuenten".

"Dios me está haciendo ver que soy un hombre como cualquiera. Y te lo está haciendo ver a ti, también. Puedes aprender de lo que me sucede".

"Soy América. Soy la parte que ustedes no reconocen, pero acostúmbrense a mí. Negro, seguro de mí mismo. Engreído, es mi nombre, no el de ustedes; mi religión, no la de ustedes".

"Cassius Clay es el nombre de un esclavo. No lo escogí, no lo quería. Yo soy Muhammad Alí, un hombre libre". (Télam)